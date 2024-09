Pro JIMI Vyškov třikrát odložený vstup do českého ragbyového poháru skončil porážkou v Brně s Dragonem 17:20. V podstatě vyrovnanou partii rozhodl trochu přísně nadřízený trestný kop tři minuty před koncem, který z pár metrů před háčkem proměnil Antonín Metra.



Pokud jsme utkání označili za vyrovnané, pak to bylo díky dvěma zcela rozdílným poločasům. Zápas pod reflektory sice lépe rozehráli Vyškované, ale dalších třicet minut první půle patřilo jednoznačně Dragonu. Druhý poločas zase půl hodiny ovládali hosté.

Pohár ČSRU XV

RC Dragon Brno – JIMI RC Vyškov 20:17

Poločas: 17:5. Body: Merta 8 (P, TK), Schütz 5 (P), Hlaváč 5 (P), Zuzaník 2 (KPP) – Fialka 5 (P), O. Kovář (P), P. Pořízek 5 (P), Pantůček 2 (KPP). Rozhodčí: Fořt - Opletal, Jíša. ŽK: Hobden – O. Kovář. ČK: 77. Jaroš. Diváků: 90.

Dragon: Lelovský, Hobden, Sedlák, Wronka, Gryc, Šuranský, Chutkerashvili, Tichý, Merta, Schütz, Hlaváč, Tieber, Zuzaník, Barták, Vacek – Selinger, Žemlička, Pochlopeň, Skaličan, Cornejo. Trenér: Ondřej Kutil, asistent: Nigel Briggs.

Vyškov: Doležel, J. Kovář, Jaroš, Monček, Trunečka, Juřínek, Soural, O. Kovář, P. Pořízek, M. Kovář, Fialka, Šenk, Pantůček, Mrazčínský, Laidorf – Voráč, Toman, Kameník, Bandy. Trenér: Petr Pořízek, asistent: Martin Kovář.

Tabulka:

1. Dragon 3 3 0 0 85:53 14

2. Praga Praha 3 2 0 1 88:50 10

3. Petrovice 2 0 0 2 43:75 2

4. Vyškov 2 0 0 2 17:55 0

Příští zápas: Vyškov – Dragon, úterý 24. 9. (18.00), stadion Purkyňova ul.

Už v první minutě se trestný kop skoro z poloviny hřiště nepovedl Martinu Kovářovi, ale v deváté minutě hosty přivedla do vedení pětka Radka Fialky, který na levé straně zakončil pěknou rychlou kombinaci. Konverze Martina Kováře byla z ostrého úhlu velmi těžká a stejně jako předchozí trestňák neúspěšná. Za dvě minuty bylo vyrovnáno, když domácí kapitán Zbyněk Schütz zprava zaběhl skoro až po háčko. Po pěti minutách se po skoro stejné akci pod háčko dostal Metra a pro Viléma Zuzaníka tak nebyl problém kopem po pětce navýšit skóre na 12:5. Svů tlak pak Dragon vyjádřil pětkou Ivana Hlaváče, přičemž několik dalších šancí zůstalo nevyužito. Při jedné z nich ovšem byli domácí přesvědčení, že neuznaná pětka měla platit.

„V prvním poločase jsme hráli velice pěkné ofenzivní ragby, které si myslím, že se líbilo i divákům. Ve druhé půlce jsme propadli z taktiky, protože jsme zbytečně sklouzli k takovému tomu našemu dragonskému stylu, tedy hře, kdy jsme hráli moc okolo a pro Vyškov, který momentálně nemá takovou fyzickou kapacitu, to bylo výrazně jednodušší,“ stručně shrnul utkání trenér Dragonu Ondřej Kutil.

Po průběhu prvních čtyřiceti minut diváci čekali, že rozjetý Dragon ve druhých své vítězné dílo dokončí. Vyškované jej ale zaskočili aktivním nástupem s rychlou pětkou Ondřeje Kováře. Dalších zhruba pětadvacet minut prakticky nepustili domácí do vážnější akce a v 65. minutě přišlo pětkou Petra Pořízka a konverzí Jiřího Pantůčka zasloužené vyrovnání. S ním ale postupně i vyrovnaní hry se šťastnější koncovkou pro Dragon.

„Nevyšla nám první půlka, druhá byla suprová, a tak porážka mrzí. Nicméně byl to náš první zápas po třech měsících, kdy se u nás prakticky nic nedělo. Asi se muselo projevit, že naopak Brno je v plném tréninku a hrálo už nějaké zápasy. Navíc jsme dostali nějaké zbytečné karty a do úterní odvety budeme mít problém postavit první řadu,“ posteskl si kapitán Vyškova Martin Kovář.

Brňané si do tabulky Poháru ČSRU XV připsali čtyři body a poskočili do čela skupiny B, hosté jedním bodem smazali minusový bod za kontumované utkání v Praze na Pragovce.

„S výsledkem jsem spokojený, nikdy není lehké vyhrát nad Vyškovem. Takže jsem hodně rád, i když to byl vlastně zápas dvou tváří, prvního a druhého poločasu. Ten první je pro naše kluky motivace, že to, co děláme teď má doopravdy nějaký smysl,“ zdůraznil Kutil.

Odložený zápas ve Vyškově sehrají jihomoravští rivalové v úterý v 18:00.