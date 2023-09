Čekal se velký boj a první minuty tomu nasvědčovaly. V derby třetího kola Poháru ČSRU XV ragbisté Dragonu Brno deset minut svírali favorizovaný Vyškov těsně před jeho pětkovištěm. Pak ještě vedli 7:5, ale zhruba od poloviny prvního poločasu už se hrálo zcela v režii hostů. Ti nakonec vyhráli vysoko 53:17.

V prestižním ragbyovém derby tentokrát Dragon Brno (zelení) na JIMI Vyškov nestačil. Hosté vyhráli vysoko 53:17. | Foto: Deník/Zdeněk Vlach

Vyškované bez svého distancovaného kapitána Martina Kováře pro ně kritickou úvodní desetiminutovku přežili a jejich první dva výpady do brněnského území pak znamenaly pětky. První ještě pro špatnou rozehrávku neplatila, ale ta Pavla Pytely, který všem utekl po pravé straně, už byla regulérní. Dragon se pak ještě jednou nadechl k náporu a Šimonem Hlůškem dotlačil vyrovnaní, které kopem po pětce navýšil zkušený Jan Tieber. To bohužel bylo na dlouhé minuty vše. Vyškované zcela ovládli hru a body položili dokonce ve vlastním oslabení, když za žlutou kartu deset minut pykal Jiří Pantůček.

Pohár ČSRU XV – 3. kolo:

RC Dragon Brno

– JIMI RC Vyškov 17:53

Poločas: 10:22. Body: Tieber 7 (2xKP, TK), Hlůšek 5 (P), Tichý 5 (P) – Pytela 15 (3xP), Šenk 12 (2xP, KP), Pantůček 11 (4xKP, TK), Mrazčínský 5 (P), O. Kovář 5 (P), Prachař 5 (P).

Dragon: Selinger, Kučera, Sedlák, E. Harviščák, P. Harviščák, Duda, Opluštil, Sklenský, Schütz, Tieber, Pochlopeň, Hlůšek, Chutkerashvili, Šmíd, Barták – Sedláček, Loukota, Chorvát, Tichý, Sláma, Dofek, Žemlička. Trenér: Nigel Briggs.

Vyškov: Jaroš, O. Kovář, Prachař, Monček, Novák, Voráč, Soural, Trunečka, Toman, P. Pořízek, Pytela, Schmied, Pantůček, Mrazčinský, Šenk – J. Kovář, Laidorf. Trenér: Martin Kovář.

Není divu, že v brněnském pozápasovém „kolečku“ to vřelo a padaly ostré výrazy. Prohrát doma na padesát bodů, to je přece jen pro některé hráče těžké přijmout a zavání to ostudou…

Podobně to viděl i asistent trenéra Briggse a vedoucí mužstva Petr Giacintov.

„Podle mě měl Vyškov daleko větší touhu hrát, nebo chuť hrát. U nás to tak vážně bralo tak pět šest kluků, ti ostatní to spíš odchodili. Přitom jsme měli celkem dobrou sestavu. Zkoušeli jsme sice dva tři nové hráče, ale to by celkový výkon mužstva a ten přístup nemělo ovlivnit. Vyškov bojoval, v obraně důsledně bránil jeden na jednoho a měl chuť hrát rychle dopředu. Přijeli jen v sedmnácti lidech a když měli vyloučeného Jirku Pantůčka, tak nám ve čtrnácti lidech dali pětku. To všechno nám chybělo. Ještě bych pochopil, že pohár nemusí zrovna někomu imponovat, ale když hrajeme, tak přece musíme mít motivaci zvítězit v jakémkoli zápase nebo soutěži. A zvlášť v tomto přestižním derby,“ netajil zklamání bývalý vynikající ragbista a reprezentant.

Na vyškovské lavičce zatím stále chybí hlavní trenér a tým proto koučuje kapitán Martin Kovář. Dvouzápasová stopka za vyloučení na Slavii mu umožnila i ten správný „odstup“ od trávníku. V Brně mu spoluhráči ale moc důvodů k nespokojenosti nedali.

„Přiznávám, že jsem čekal vyrovnaný zápas a prvních patnáct minut tomu nasvědčovalo. Brno do toho vlétlo, tak jak má doma zvykem, ale ustáli jsme to. Pak se nám podařilo dát rychle pětky a získat tak uklidňující náskok. Bylo vidět, že jsme se chytili a myslím, že jsme hráli docela pohledné ragby. Kluci se semkli a hlavně jsem rád, že jsme vydrželi fyzicky a že jsme to dohráli bez zranění. Byl to kolektivní výkon, ale vyzvednout obě křídla, tedy Pavla Pytelu a Ondru Mrazčínského, to bych mohl,“ s úsměvem zhodnotil zápas,“ příště už zase kapitán týmu.

Další zápas českého ragbyového poháru sehrají Vyškovští za dva týdny a soupeře jim určí konečné pořadí A skupiny. Střetnou se se třetím a čtvrtým v tabulce.