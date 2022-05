„Doufali jsme, že budeme hrát horní čtyřku, takže jsem rád, že jsme překonali to zklamání, že tam nejsme, a že jsme ty poslední dvě utkání zvládli. Dneska to sice skřípalo, ale prostě to vítězství je doma,“ konstatoval po utkání trenér Vyškovanů Pavel Pala.

Zápas ale domácí rozehráli v duchu „rozdání karet“. Ve třetí minutě položil Ondřej Kovář pětku, v sedmé Štěpán Prachař druhou a s jedním proměněným kopem Jany Kučery šli domácí do vedení 12:0. A pak to, jak řekl Pala, začalo v domácím soukoulí skřípat.

Extraliga

O 5. místo:

Jimi RC Vyškov

– RC Dragon Brno 38:12

Poločas: 12:7. Pětky: 6:2. Body - Vyškov: Kučera 8 (4xKPP), O. Kovář 5 (P), Prachař 5 (P), Trunečka 5 (P), M. Kovář 5 (P), Chalabala 5 (P), P. Pořízek 5 (P) – Brno: Schütz 5 (P), Sedlák 5 (P), Putna 2 (KPP). Rozhodčí: Mendes - Jíša, Janalík. Diváků: 300.

Jimi: Doležel, J. Kovář, Vrána, Monček, Mazal, Janek, Trunečka, O. Kovář, Bandy, M. Kovář, Prachař, Pantůček, Kučera, Pytela, Šenk – Jaroš, Májovský, P. Pořízek, Chalabala, Jordánek, Voráč, Fialka. Trenér: Pavel Pala. Asistent: Miloslav Husár.

Dragon: Sedlák, Sedláček, Lelovský, Wronka, Harviščák, Kučera, Toman, Sklenský, Schütz, Putna, Barták, Tieber, Pochlopeň, Hlaváč, Krejčí – Ždárek, Bednář, Beneš, Žemlička, Dofek. Trenér: Nigel Briggs. Asistent: Petr Giacintov.

Další závěrečné zápasy

Finále: Říčany – T. Smíchov 45:8 (19:3)

O 3. místo: Sparta Praha – Praga Praha 42:7 (21:0)

O 7. místo: Slavia Praha – Přelouč 103:22 (47:8)

Baráž o udržení bude hrát Slavia s vítězem zápasu Petrovice – Bystrc a Přelouč se Zlínem.

„Až do přestávky to byla velmi hluchá pasáž. Možná pod dojmem těch dvou pětek během deseti minut jsme vystoupili ze systému a začali jsme hrát moc individuálně a naivně. Jen jsme odhazovali balóny, byli jsme čitelní pro soupeře. Ten najednou zjistil, že může hrát a zdramatizoval to. My jsme se do toho nedokázali rychle vrátit,“ zůstal u kritického tónu kouč Vyškova.

Hosté se několikrát dostali velmi blízko domácího pětkoviště, ale až do něj dotáhl akci jen jejich kapitán Zbyněk Schütz a poločasové skóre 12:7 stanovil kopem z těžkého úhlu Adam Putna.

„Vyškov šel rychle do vedení po našich chybách. Pak se hra vyrovnala. Tlačili jsme, ale nevyužívali jsme šance. Třeba jsme byli kousek od pětkoviště, ale možnost položit jsme ztratili zase naší nepřesností. Třeba v jednom případě to naše křídlo mělo už jasné, ale místo pětky přišel předhoz,“ viděl hlavní příčiny porážky asistent brněnského trenéra Briggse Petr Giacintov.

Druhá půle začala stejně jako první. Ve třetí minutě domácí pětkou, kterou po samostatné akci položil Radim Trunečka. Pak Dragon zase vytlačil hru na polovinu soupeře, ale zase bez efektu. V 64. minutě po bratrské spolupráci s Ondřejem položil pětku Martin Kovář a se dvěma body Kučery získali Vyškované rozhodující náskok 24:7. A hlavně potřebné uklidnění. Takže z míry je nevyvedla a pětková akce hostujícího Daniela Sedláka. Závěrečná desetiminutovka pak už byla je otázkou, do jaké výše se vyšplhá konečné skóre na domácí straně.

„Závěr z naší strany ovlivnilo střídání. Prakticky nám odešel útok, začali ztrácet i mlýny a auty, které jsme do té doby měly vcelku dobré. Vyškov měl lepší útok a rozdílového hráče Pantůčka. Sice jsme se snažili ho hlídat, ale on se umí prosadit. Naším nejlepším hráčem dnes byl Tomáš Krejčí, který se tu loučil s kariérou. Stejně jako já před dvaadaceti roky, kdy jsme tu ještě se Zbrojovkou získali poslední brněnský titul. A Tomáš už byl u toho. Šesté místo odpovídá našim současným možnostem. A já to vidím tak, že jsme druzí na Moravě, tedy moravští vicemistři,“ sdělil s úsměvem a vůbec ne nespokojený Giacintov, bývalý vynikající československý český reprezentant.

„Druhý poločas byl o něco lepší, ale spíše až ten závěr. Podle výsledku to bylo jasné utkání, ale z mého pohledu jsme dnes měli dát ještě o dalších pětadvacet bodů víc. To páté místo je splněná povinnost,“ naznačil Pala, jaké asi bude celkové hodnocení letošní účasti jeho týmu v extralize.