Poněkud spletitý systém domácí pohárové soutěže zavádí Vyškovany k rozhodujícímu zápasu do Brna, přestože v základní části a před tím i v extralize Dragon porazili (28:0 resp. 38:12) a v semifinálových bojích druhé výkonnostní skupiny se sloučeným družstvem Společenství Říčany B/ARC Iuridica jednou vyhráli, zatímco Brňané odešli z obou zápasů se Slavií Praha poražení. Prvním kritériem pro nasazení nebyly body ze zápasů, ale celkové skóre, které měl Dragon lepší. „Je to pro mě nepochopitelná záležitost a obrázek celé soutěže a stavu ragby,“ poznamenal bez dalšího komentáře trenér JIMI Pavel Pala.

Pohár ČSRU XV

Utkání o 7. místo:

Dragon Brno – JIMI Vyškov

Čtvrtek 17. listopadu, 14.00 hodin, stadion Brně-Maloměřice, Cacovický ostrov.

Pro jeho tým se tak zítra uzavře poněkud nevydařená sezona. V první polovině roku se hrála extraliga a v ní Vyškov skončil pátý, v poháru to teď tedy bude nejlépe sedmá příčka. Výsledky do značené míry ovlivnila zranění, nemoci a absence hráčů.

„Nic moc se nezměnilo ani před posledním zápasem, takže sestava v Brně bude až podle toho, kdo se vůbec k zápasu dostaví. Bez ohledu na to, co si o poháru myslím a v jakém složení budeme, chceme poslední utkání vyhrát. V nejsilnějším složení určitě nebudeme, ale soupeř asi také ne. Co mám zprávy, tak jsou tam také nějaká zranění. Podle mě to bude utkání dvou zklamaných týmu, prostě povinnost, aby se ta podivná soutěž dohrála,“ sdělil kouč Vyškovanů, který také asi bude na lavičce chybět pro virózu.

V sobotu se pak rozhodne o novém držiteli poháru a dalším pořadí. Ve finále se v Praze na Markétě utká Montfield Říčany se Spartou Praha. O třetí místo se střetnou Praga Praha s Tatrou Smíchov a o páté Společenství Říčany B/ARC Iuridica se Slavií Praha.