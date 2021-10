Letošní zkrácená ragbyová extraliga uzavřela svůj program. Hrála se systémem každý s každým jednokolově a až poslední, sedmé kolo rozhodlo o rozdělení medailí. V přímém souboji o titul Mountfield Říčany porazil Jimi Vyškov 26:12. Bronz má Tatra Smíchov po vítězství nad Dragonem Brno 36:10.

Zápas Říčany (bílé dresy) - Jimi Vyškov byl praktickým finále ragbyové extraligy. Říčany využily domácího prostředí k výhře 26:12. | Foto: Petr Skála

Před rozhodujícím utkáním v Říčanech vyškovský kouč Pavel Pala zmínil, že domácí prostředí je přece jen určitou výhodou a Mountfield si do zápasu navíc přinesl tříbodový náskok. Potvrdilo se, že to bylo klíčové a navíc hosté do začátku nastoupili bez své největší opory, zadáka Jiřího Pantůčka. Ten si nemohl nechat ujít narození svého synka Matyáše a do zápasu naskočil až v 19. minutě. A to už Vyškovští prohrávali 0:13.