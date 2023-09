Rally Vyškov má po osmadvaceti letech zahraničního vítěze. Titul i do Bučovic

/FOTOGALERIE/ Podíváme-li se do historických záznamů vyškovské rally, nenajdeme mnoho cizinců, kteří by zde zvítězili. Nalezneme v nich vlastně jen jediného. V období, kdy za éry Magnum rallye prudce stoupala prestiž jihomoravského podniku, totiž hned dvakrát zvítězil Ital Enrico Bertone s vozem Toyota Celica. To je už dlouhých osmadvacet let. Letos se dominanci tuzemských jezdců podařilo prolomit rakouskému závodníkovi Hermannu Neubauerovi.

Opět dramatické zážitky přinesl 31. ročník Rally Vyškov. Nejrychlejší v ní byl Rakušan Hermann Neubauer. | Foto: Roman Olejníček, Jiří Dokulil