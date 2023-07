Čtvrtou dekádu rozepíše populární automobilový závod Rally Vyškov. Pojede se v tradičním termínu 1. – 2. září. Také 31. ročník, který opět pořádá vyškovský Hanácký rally klub, nabídne několik novinek.

Jubilejní třicátou Rally Vyškov vyhrála posádka Adam Březík / Ondřej Krajča na Škodě Fabia R5. | Foto: Roman Olejníček, Jiří Dokulil

Některé jsou oproti předešlým ročníkům zásadní a ocení je i diváci. Tou největší je asi větší vyžití pro fanoušky už v pátek, kdy kromě představení vybraných posádek na Masarykově náměstí ve Vyškově proběhne nově také testovací rychlostní zkouška zvaná shakedown.

„Další z výraznějších novinek je sloučení dvou měřených testů do jednoho. Vznikne tedy nový úsek, který bude téměř dosahovat maximálně povolené délky patnáct kilometrů. To bude pravděpodobně rozhodující rychlostní zkouška, která prověří soustředěnost všech posádek,“ zdůrazňuje tiskový mluvčí podniku Lukáš Chum.

Rally Vyškov 2023

„Tak dlouhé erzety během jednodenních soutěží nejsou moc zvykem, proto jsme zvědaví, jak se s tím jezdci popasují,“ říká nový ředitel Rally Vyškov, Michal Palásek. Ten od letošního roku převzal „žezlo“ svého dědečka, dlouholetého ředitele Rally Vyškov, Jaromíra Paláska. I on ale dál v organizačním týmu zůstává, takže jde o změnu tak trochu formální, protože Michal Palásek byl již řadu ročníků jeho zástupcem.

Rally Vyškov 2023 je znovu součástí Autoklub Rallysprint série. Chybět nebude samozřejmě ani Pohár 2+, Rallysprint série historických automobilů nebo Adam Cup a nově také Toyota Yaris Czech Cup. Vypsán je tradičně i Pohár pořadatele.

„Shakedownem začneme v pátek v půl čtvrté odpoledne a následně od sedmi hodin proběhne tradiční představení vybraných posádek. V sobotu v devět ráno pak Rally Vyškov odstartuje a posádky se vydají vstříc třem rychlostním zkouškám dvakrát. Začneme spojenou Ivanovickou bránou s Hlubočanskou, následně se pojede klasická podoba Račické bez zámku a jako třetí bude Podivická, jež prošla určitými změnami. Mezi oběma sekcemi bude půlhodinový servis. Ve třičtvrtě na tři se ti nejrychlejší objeví na cílové rampě opět na Masarykově náměstí ve Vyškově,“ komentuje program Palásek mladší.

Autoklub České republiky už schválil Zvláštní ustanovení a od pondělí běží systém přihlašování.

„Administrativní příprava rally jde do finále. Všechny subjekty nám, stejně jako v minulých letech, vyšly vstříc. Přestože v některých obcích jsou nové starostky či starostové, navázali jsme na spolupráci z minulých let a za to chceme všem poděkovat. Spokojenost všech je pro nás důležitá, protože chceme spolupracovat i v budoucnu a v neposlední řadě děláme rally pro radost fanoušků a také pro propagaci naší krásné krajiny,“ doplňuje Ladislav Petráš, předseda Hanáckého rally klubu v AČR.