Pořadatelé z Hanáckého rally klub Vyškov ujišťují, že na přípravách pracují na plné obrátky prakticky od doby, kdy skončil loňský závod. „Chystají se dvě sekce o čtyřech rychlostních zkouškách, které se pojedou dvakrát. Start a cíl rally je plánován, jak je již zvykem, na parkovišti u okružní křižovatky u Agrodomu ve Vyškově. Servisní areál bude umístěn na betonové ploše v prostoru jižně od letiště Vyškov a beze změn zůstává i ředitelství, které po loňských kladných odezvách zůstává v hotelu Dukla,“ sdělil tiskový mluvčí závodu Lukáš Chum.

Devětadvacátý ročník oblíbené Rally Vyškov bude součástí šampionátu Rallysprint série, České trofeje v rally historických automobilů a Poháru 2+. Pořadatelé vypisují i Pohár pořadatele.

„Přípravy letos opět zkomplikovala a stále komplikuje nedobrá hygienická situace v České republice, byť se teď postupně zlepšuje. Proto pevně věříme, že situace bude v září natolik dobrá, že pojedeme i s diváky, protože pro ně to děláme,“ ujistil předseda Hanáckého rally klubu Ladislav Petráš.

Mírné trable pořadatelé mají se čtvrtou rychlostní zkouškou. Ředitelství Vojenských lesů v minulosti přislíbilo využití lesního úseku, přes který vede měřený test zvaný Kuchlov. Ten ale není možné ani letos využít, protože se z něj stále nepovedlo odklidit všechno kůrovcové dřevo. Podobně dopadl i jiný lesní úsek, který měl obohatit jednu z rychlostních zkoušek. Následky deště na něm zneprůjezdnily zhruba 500 metrů. Odvolaný musel být na jaře i původně plánovaný nový měřený test, jehož úvodní pětikilometrová část je rovněž zničena od průjezdů těžkou lesní technikou.

„Momentálně probíhají jednání s jinými příslušnými institucemi o další možné rychlostní zkoušce tak, abychom dosáhli předepsaného počtu kilometrů. Předpokládáme, že veškerá jednání a potřebná povolení od dotčených obcí budeme mít kompletní do konce května a od června zahájíme jednání s institucemi, jejichž souhlasná vyjádření zastřešují pořádání vyškovské rally,“ sdělil ředitel Rally Vyškov Jaromír Palásek.

„Cílem pořádání vyškovské rally vždy byla a dál bude propagace města Vyškov, vyškovského regionu, našich partnerů a dalších institucí, které se na pořádání podílejí. Hlavním naším cílem je však bezpečnost soutěže jak pro diváky, tak pro soutěžní posádky a především to, aby se všichni na Rally Vyškov rádi vraceli. Uděláme vše proto, aby letošní ročník Rally Vyškov navázal na úspěchy z let minulých. Kladných hodnocení se nám dostávalo v posledních letech jak ze stran soutěžních posádek, tak ze stran činovníků AS AČR, tak i od diváků a uděláme maximum proto, abychom standard, na který jsou všichni ve Vyškově zvyklí udrželi i nadále, ba naopak ho chceme stále zvedat,“ zdůraznil Petráš.