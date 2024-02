Líp to snad už ani nejde. V pátém čtvrtfinálovém utkání první ligy se Spartakem Velké Meziříčí volejbalisté Sokola Bučovice doslova smetli svého soupeře z palubovky. V domácí hale zvítězili jednoznačně 3:0. Sérii vyhráli 3:2 a teď čekají na svého semifinálového soupeře, kterého určí dnešní rovněž rozhodující čtvrtfinálový souboj Slavie Hradec Králové s béčkem extraligových Českých Budějovic.

V pátém utkání čtvrtfinále I. ligy porazili volejbalisté Bučovic Velké Meziříčí 3:0. | Foto: Deník/Zdeněk Vlach

Po předchozích čtyřech vyrovnaných soubojích obou dlouholetých rivalů byl naprosto hladký průběh pátého pro mnohé až překvapením. Takřka se dá říct, že domácím sokolům vyšlo všechno na co sáhli. Přestože se trenér týmu z Vysočiny Petr Juda všemožně snažil rozjetý bučovický »parní válec« zastavit, hecováním, střídáním, oddechovými časy, drtivou porážku svého týmu neodvrátil, ale po utkání ji přijal velmi sportovně.

I. liga mužů – čtvrtfinále:

Sokol Bučovice – VK Velké Spartak Meziříčí 3:0

Sety: 25:22, 25:11, 25:19. Konečný stav série: 3:2.

Bučovice: Roman, Čeketa, Jakubec, Neubauer, Mlčúch, Minda – Špelda, Tříska, Herman (L), Vodička (L), Červinka, Štefko, Havlásek, Horák. Trenér Zbyněk Čížek.

Velké Meziříčí: Šimek, Huryta, Pavlovský, Stanislav, Jaša, Pospíšil – Janák, Smetana, Slavík (L), Veselý (L), Barák, Jirásek, Vanini, Čumpl. Trenér: Petr Juda.

„Bučovice hrály výborně a úplně nás to semlelo. My jsme prakticky neměli co nabídnout. Na nic se nebudeme vymlouvat, rozhodla výborná hra Bučovic, prostě hrály bez chyb, a také tady to výborné prostředí, skvělí diváci. Myslím, že sokoli takhle ještě v té nadstavbě nezahráli. Všichni byli dobří a mají výborného nahrávače, který jasně přehrát toho našeho. Vyřazení samozřejmě mrzí, ale celkově můžeme být se sezonou spokojeni. Hrát čtvrtfinále na pět zápasů, to je hodně dobře. A letos v celé soutěži máme poprvé za pět let, co jsme první lize, víc vítězství než porážek. Takže asi jediné, co mě může trochu mrzet, že je způsob té tečky. Že ten poslední zápas měl takový průběh, jaký měl. Vždycky se dá prohrát, a my to umíme s vyceněnými zuby, ale dneska jsme ty zuby měli hodně zatažené,“ řekl bezprostředně po zápase kouč spartakovců.

I přes vyrovnanost všech čtyř předchozích zápasů byli v rozhodujícím boji přece jen favority domácí hráči. Možnost, že by favorit, podle nepsaného pravidla nevyhrál, ale vyvraceli od prvních míčů. V prvním setu rychle získali náskok 8:4, který už jen v pohodě dotáhli k jistému vítězství 25:22. Druhý set byl pro hosty naprostou katastrofou. Rychle prohrávali až 9:1, a výsledek na jedenáct bodů je volejbalový debaklem.

Až úvod třetí sady dával Medříčským jakous takous naději na zvrat vývoje zápasu. Poprvé v utkání vedli – 5:3 a 6:4, ale sokoly to evidentně z míry nevyvedlo. I když popravdě řečeno v sérii pěti bodů jim pomohla dvě »prasátka« na servisu. Tříbodové vedení pak domácí postupně navýšili na 15:10 a 19:13 a tento rozdíl udrželi do koncovky. V ní proměnili druhý mečbol. Tečku za zápasem a celým čtvrtfinále udělal přesnou smečí jeden z nejlepších hráčů utkání Lukáš Čeketa.

„Kdo tady byl, tak viděl, že jsme měli neuvěřitelnou sílu nejenom v divácké podpoře, ale i na palubovce. Dalo se čekat, že klíčem k úspěchu bude servis a tam jsme dneska byli jednoznačně lepší. Z toho pramenil náš kvalitní útok a velmi kvalitní obrana. Vývoj zápasu jsme měli pod kontrolou, hosté točili se sestavou, ale prostě dneska proti naší hře neměli co nabídnout. Máme mladý tým, který si vedl jako ostřílený matador. Devatenáctiletý nahrávač na hřišti, dostřídával devatenáctiletý smečař. Vynikající výkon mladého Mindy, skvělý Čeketa, a tak bych mohl chválit jednotlivce, ale byl to především kolektivní výkon, takže opravdu pochvala celému mančaftu. Ale abych byl i oběktivní, tak musím pochválit Velké Zbyněk ČížekZdroj: Deník/Zdeněk VlachMeziříčí za celou tu sérii, protože to byla velmi kvalitní série,“ radoval se po utkání trenér domácích sokolů Zbyněk Čížek.

Jeho tým tedy čeká, jakého soupeře mu určí dnešní závěrečný čtvrtfinálový souboj v Hradci Králové. Vzhledem v výsledkům nadstavbové skupiny přicházejí v úvahu dva. Pokud doma vyhraje, bude to Hradec Králové, uspějí-li Budějovičtí, střetnou se Bučovice s Blue Volley Ostrava.

„Sledovat tento zápas samozřejmě budeme, ale jeho výsledek pro mě až tak důležitý není. My máme jistotu, že v pátek budeme začínat doma. S kým, to se uvidí. Podle rozpisu bychom měli hrát i druhý zápas hned v sobotu, ale ale je možné, že svaz tam udělá nějaké zásahy vzhledem extralize a českému poháru,“ upozornil Čížek.

HOLUBICE UDRŽUJÍ NÁSKOK



Skupina o udržení:

TJ Holubice – ČZU Praha 3:2

Sety: 27:25, 21:25, 21:25, 25:15, 15:11.

Tabulka:

1. Holubice 18 8 3 2 5 41:32 32

2. Kolín 18 7 2 1 8 32:33 26

3. ČZU Praha 18 7 0 2 9 30:36 23

4. MFF UK Praha 18 5 2 3 8 30:39 22

5. Lvi Praha B 18 6 1 0 11 27:39 20

6. Plzeň 18 4 2 2 10 27:42 18

Důležité vítězství zaznamenal ve skupině o udržení druhý zástupce Vyškovska ve druhé nejvyšší soutěži. Holubice doma porazily ČZU Praha a v čele tabulky si udržují dostatečný náskok. O jejich záchraně už samozřejmě není pochyb.