Byla to nádherná a pravá nohejbalová bitva. V sázce byly body pro únik z baráže o záchranu. Po remíze 5:5 se to podařilo jen domácím Holubicím, zatímco Slavoj Český Brod už má účast v play-out I. ligy jistou.

„Nám bod stačil takže jsme spokojení. Bohužel velice kvalitní tým Českého Brodu jde do garáže, protože Solidarita Praha »překvapivě« porazila Pankrác, která byla velkým favoritem. A dokonce hned 6:0…“ komentovala nejen holubický výsledek nehrající opora domácího týmu Petr Bubniak.

I. liga:

R.U.M. NK Holubice – TJ Slavoj Český Brod 5:5

Sety: 12:11. Sestavy a jednotlivá utkání:

1d / Pelikán, Petr – J. Bálek, Janík 2:0 (10:7,10:6).

2d / Svoboda, F. Dlabka – Vedral, T. Cibulka 1:2 (10:9, 9:10, 7:10)

1t / Pelikán, Petr, Příhoda – F. Bálek, J. Bálek,Vedral 2:0 (10:9, 10:6).

2t / Svoboda, Feichtinger, F. Dlabka – Janík, T. Cibulka, Červenka 0:2 (8:10, 5:10).

3d / Krejčí, Feichtinger / Příhoda – Baloun, Červenka 0:2 (7:10,7:10).

s / F. Dlabka – J. Bálek 2:1 (10:9, 8:10, 10:9).

3t / Pelikán, Petr, Příhoda – Janík, T. Cibulka, Červenka 2:0 (10:8, 10:4).

4t / Svoboda, Sušil, F. Dlabka – F. Bálek, J. Bálek, Vedral 1:2 (10:8, 7:10, 9:10).

4d / Pelikán, Petr – Vedral, T. Cibulka 2:0 (10:9, 10:8).

5d / Svoboda, F. Dlabka – J. Bálek, Janík 0:2 (9:10, 9:10).

Tabulka:

1. Radomyšl 13 9 2 2 71:43 20

2. Plazy 13 7 1 5 58:52 15

3. Pankrác 13 5 4 4 56:58 14

4. Solidarita 13 6 0 7 59:58 12

5. Modřice B 13 5 2 6 58:63 12

6. Vsetín 13 6 0 7 54:60 12

7. Holubice 13 2 6 5 51:67 10

8. Český Brod 13 3 3 7 57:63 9

Program posledního kola základní části:

Solidarita Praha – Holubice, Modřice B – Plazy, Vsetín – Radomyšl, Pankrát – Český Brod, vše sobota 24. srpna ve 14.00 hod.

V předposledním kole základní části druhé nejvyšší soutěže si tedy nováček z Holubic zachoval naději na postup do play-off, které utvoří prvních šest týmů tabulky. Má to ovšem jednu zásadní podmínku, v posledním kole musí zvítězit v Praze právě nad Solidaritou a nejlépe vyšším rozdílem.

Bubniak chyběl pro zranění po dopravní nehodě, ale i hosté nastoupili bez své jedničky Ondřeje Cibulky.

Utkání rozehrála poměrně jistým vítězstvím domácí dvojice Radek Pelikán – Martin Petr. Dál už to ale byla převážně vyrovnaná utkání, i když do tří setů se protáhly jen dvě. Domácí vedli 2:1, pak prohrávali 2:3, ale také otočili na 4:3. Za stavu 4:4 pak remízový, pátý bod získali opět Pelikán s Petrem. Domácí měli splněno, hosté jistotu, že už z play-out uniknout nemohou. Přesto všichni aktéři posledního zápasu, domácí Tomáš Svoboda s Františkem Dlabkou proti dvojici Jan Bálek, Martin Janík, bojovali jako o život. Oba sety šly do devítek, v nichž měli více štěstí hosté.

Zápas tak bohatě naplnil předpoklady domácího kapitána Radka Pelikána, když před ním říkal, že to bude těžký a vyrovnaný boj.

„Oni mají strašně šikovné mladé kluky, kteří to nám veteránům hodně komplikovali. (úsměv) A ti jejich zkušení harcovníci zase hráli perfektně hlavou. Klíčovým pro úspěšný konečný výsledek byla výhra Fandy Dlabky v singlu. Bohužel druhá půlka zápasu byla slabší, nicméně úkol je splněný a jedeme na Solidaritu,“ chválil svého mladého spoluhráče i kapitán.

„Jako vždy to byla hlavně kvalitní práce celého mančaftu. Když třeba prohrála jedna trojka, tak pomohla druhá. Každopádně kluci opravdu předvedli jako vždycky bojovný výkon,“ doplnil Bubniak.

Jistotu play-off zatím mají jen tři první týmy tabulky, další tři vzejdou z kvarteta Solidarita Praha, Modřice B, Vsetín a Holubice. Pro Holubice jsou noty rozdány jasně – v sobotu musí porazit v Praze Solidaritu. Doma s ní prohráli 3:6, a pokud by se nakonec rozhodovalo jen mezi těmito dvěma týmy, postoupí ten s lepší vzájemnou bilancí, tedy na body, sety až jednotlivé míče.

„Doma se prohrálo, ale určitě máme na to jim to v Praze oplatit. Měl by nastoupit i Jiří Doubrava, s ním by se naše šance o hodně zvedly,“ naznačil nejbližší úkol Pelikán.

„Já určitě nenastoupím. (úsměv) Pokud kluci podají stejný výkon jako dnes, tak určitě v Praze vyhrají. Doufám, že nám pomůže Jirka Doubrava, se kterým v sestavě jsme nikdy neprohráli. Takže pevně věřím, že tam vyhrajeme. A já? Doufám, že se do přípravy vrátím začátkem ledna,“ sdělil Bubniak.