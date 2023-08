Trochu nepřehledná domácí pohárová soutěž ragbistů pokračovala zápasy druhého kola. Po ztraceném utkání na Slavii Vyškované v prvním domácím utkání porazili B mužstvo Říčan 29:19. Ve třetím kole pojedou v sobotu do Brna k jihomoravskému derby s Dragonem.

Ilustrační. | Foto: Marta Hegrová

Mistrovský Mountfield Říčany postavil do poháru dva týmy a rezerva rozhodně nebyla klasickým béčkem.

„Viděl jsem tam čtyři reprezentanty, takže to nebyl tak marný mančaft. Určitě byli silnější než v prvním kole Slavia, ale porvali jsme se s tím dobře,“ zdůraznil kapitán Vyškovanů Martin Kovář, který koučoval tým z lavičky, protože má stop na dva zápasy za vyloučení v Edenu.

Pohár XV

JIMI RC Vyškov

– Mountfield Říčany B 29:19

Poločas: 22:0. Body JIMI: Body JIMI: Pantůček 19 (2xP, 3xKP, TK), Doležel 5 (P), Trunečka 5 (P). Rozhodčí: Priskin - Juřica, Jíša. Diváků: 110.

Vyškov: Jakub Doležel, Radek Vrána, David Jaroš, Šimon Novák, Radim Trunečka, Marek Jordánek, Michal Wognitsch, Ondřej Kovář, Josef Toman, Petr Pořízek, Ondřej Mrazčinský, Jakub Schmied, Jiří Pantůček, Jan Laidorf, Pavel Pytela – Karel Školař, Jan Kovář, Lukáš Voráč.

Pořadí skupiny B: 1. Slavia Praha 2 zápasy / 10 bodů, 2.Vyškov 2 / 7, 3. Říčany B 1 / 0, 4. Dragon Brno 1 / 0.

Příští kolo: Dragon Brno – JIMI Vyškov, sobota 2. 9. (15.00), stadion Brno-Cacovice 9.

Oba zápasy ale měly podobný průběh. Vyškov je dobře rozehrál, ale v závěrech mu docházel dech. Na Slavii vítězství dokonce osm minut před koncem ztratil. Doma naštěstí pustil Mountfield k prvním bodům až po hodině hry za stavu 39:0 a náskok uhájil.

„Ano, vypadá to, že ty špatné koncovky mají na svědomí rezervy ve fyzické kondici. Jinak to ale z naší strany nebyl špatný výkon. Myslím, že se hrálo pěkné ragby a dalo se na to dívat. Sestava se proti Slavii trochu změnila a kluky uklidnilo poměrně rychlé vedení 19:0 (ve 25. minutě, pozn. red.) a až do toho závěru to bylo dobré. Doufám, že v sobotu se na Dragonu sejdeme v ještě lepším složení a že to bude kvalitní ragby,“ sdělil ‚provizorní‘ kouč Kovář.

Po třetím kole bude Pohár XV pokračovat prolímací částí podle umístění. První a druhý tým ve vyškovské B skupině se střetnou s dvěma posledními z áčka. V něm je při nestejném počtu sehraných zápasů zatím pořadí: 1. Říčany A, 2. Sparta Praha, 3. Praga Praha, 4. Tatra Smíchov. Týmy ze třetího a čtvrtého místa čekají dva nejúspěšnější z céčka. Tam zatím vede Zlín před Petrovicemi, brněnskou Bystrcí a Přeloučí.