Jaké proto máte argumenty?

Samozřejmě především jejich domácí prostředí. V jednokolové soutěži domácí prostředí hraje opravdu velkou roli. Proti nám je třeba už jen to cestování k nim, zatímco oni přijdou v pohodě. Pak je tu jejich tříbodový náskok, my musíme vyhrát, oni ne. Ale pojedeme tam v klidu a budeme se snažit jim jejich plány překazit.

Extraliga

Poslední kolo:

Mountfield Říčany – Jimi Vyškov

Čtvrtek 28. října, 13.30 hodin, Stadion J. Kohouta, Široká ul.

Čelo tabulky:

1. Říčany 6 6 0 0 250:88 29

2. Vyškov 6 5 0 1 225:104 26

3. Tatra 6 4 0 2 185:121 20

Hraje se netradičně už ve čtvrtek, budete ve zkrácené týdnu nějak přizpůsobovat přípravu na zápas?

Určitě ne, bude to normální, jako před každým utkáním. V pondělí a úterý proběhnou běžné tréninky. V pondělí se zaměříme na standardky, mlýny a auty. V úterý se připravíme takticky, v klidu na to, co chceme hrát, aby to fungovalo.

Tatru jste porazili bez větších problémů a chválil jste první řadu. Bylo i něco, co se vám nelíbilo?

Už jsem to říkal v hodnocení. Mohli jsme vyhrát po klidnějším průběhu. A zápas jsme pro sebe mohli zlomit dřív. Šancí jsme měli dost. Vyloučením mě zklamal Radim Trunečka. Věděl, že má žlutou kartu a druhou dostal za skládku po položení, když hrál do hráče, který už byl na zemi. Kdyby měl dvacet roků, tak se tomu nedivím, ale v jeho letech by měl vědět, jak se má hrát.

Těch žlutých karet bylo na vaší straně poměrně dost…

Upozorňovali jsme na to, aby se kluci nenechali nějak vyprovokovat. Ještě v poločase jsem připomínal, že když prohrávají, budou chtít provokovat, aby se někdo chytil. Bohužel Ondra Kovář se chytil úplně jasně. Ale jsem naznačil, všechny karty byly zbytečné.

* * *



Před posledním zápasem má Jimi Vyškov již jisté stříbrné medaile. Titul si Vyškované z Říčan přivezou jen kopu získají o tři body víc než domácí Mountfield.

Z článku 116 soutěžního řádu: Jedná-li se o určení vítěze soutěže, sestupující nebo postupující družstvo, rozhodne se mezi družstvy stejným počtem bodů nejprve na základě vzájemných utkání.