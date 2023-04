Návrat na první místo v extralize se vyškovským ragbistů nepovedl. Na domácím trávníku podlehli vedoucím Říčanům a po předchozí porážce v Praze na Slavii je tak nyní čeká boj o zajištění si účasti mezi semifinálovou čtyřkou.

V ragbyové extralize prohrál JIMI Vyškov s Mountfieldem Říčany 12:30. | Foto: Marta Hegrová

Souboj dvou dosud nejlepších týmů nejvyšší soutěže nabídl kvalitní ragby a prakticky víc hodinu i vyrovnanou hru.

„Podle některých diváků to bylo moc pěkné utkání, ale já to nedokážu moc potvrdit, protože jsem jím byl naprosto pohlcený. Spíš mám pocit, že tak vysoko jsme si prohrát nezasloužili. Ale pramenilo to z toho, že jsme udělali vždycky nějakou chybu a zkušený soupeř ji potrestal. To se pak těžko dohání,“ posteskl si po zápase domácí trenér Pavel Pala.

Extraliga XV

JIMI RC Vyškov

– RC Mounfield Říčany 12:30

Poločas: 5:6. Pětky: 2:4. Body: O. Kovář 10 (2xP), Kučera 2 (KP) – Horak 10 2xTK, 2xKP), Dupuy 5 (P), Schlanger 5 (P), Libiger 5 (P), Novák 5 (P).

Vyškov: Doležel, Kopřiva, Jaroš, Monček, Trunečka, Jordánek, P. Pořízek, O. Kovář, Toman, M. Kovář, Soural, Kučera, Chalabala, Prachař, Pantůček – J. Kovář, Májovský, Janek, Voráč, Procházka, Havránek, Fialka, Šenk. Trenér: Pavel Pala.

Další výsledky: Sparta – Zlín 27:16 (12:8), Praga – Tatra 15:24 (12:21), Dragon Brno – Slavia 15:36 (10:14).

Tabulka:

1. Říčany 5 5 0 0 191:35 23

2. Tatra 5 4 0 1 140:64 19

3. Vyškov 5 3 0 2 169:91 16

4. Sparta 5 3 0 2 102:96 15

5. Slavia 5 2 0 3 108:104 13

6. Dr. Brno 5 2 0 3 100:134 10

7. Praga 5 1 0 4 82:119 5

8. Zlín 5 0 0 5 66:263 0

Hosté šli v první půli do vedení dvěma proměněnými trestnými kopy své největší hvězdy Tristana Horaka. Ještě do přestávky korigoval pětkou Ondřej Kovář. Václav Monček to pak měl z úhlu a skoro od půlky s kopem těžké, a tak svému týmu poločasové vedení nezajistil.

Toto nejtěsnější skóre pak vydrželo na ukazateli až do 62. minuty. Do té doby se častěji hrálo na polovině hostů. Bohužel vyškovský tlak bodové vyústění nepřinesl. Naopak domácí chyby na soupeřově půlce potrestali „úprkem“ vlastně přes celé hřiště a pětkami Samuel Dupuy a devětatřicetiletý exreprezentant Michal Schlanger.

„Tři čtvrtiny hrací doby to byl velice napínavý zápas. Čekalo se na chybu soupeře. Nakonec ji nikdo neudělal, takže o zápase rozhodl Michal Schlanger, který únikem přes celé hřiště víceméně morálně zlomil odpor Vyškova a posadil nás tím na koně,“ určil klíčový moment zápasu kouč Říčan Miroslav Němeček.

„Příčin porážky samozřejmě bylo víc. Určitě se třeba ukázalo, že jejich širší kádr je silnější než náš. Ale já můžu potvrdit, že až do těch chyb, po kterých jsme dostali ty dvě pětky, jsme pořád cítili, že na ně máme. Jenže možná právě přemírou té snahy jsme ztratili koncentraci. Nemělo by se stát, když jdete do pětky, abyste ji vzápětí dostali. Je to škoda, ale soutěž samozřejmě nekončí,“ přijal porážku sportovně zadák JIMI Jiří Pantůček.

Zmíněná položení pak potvrdil přesný Horak a hosté tak získali deset minut před koncem uklidňující patnáctibodový náskok. Ondřej Kovář pětkou a bratr Martin kopem po ní sice po pěti minutách korigovali, ale bylo jasné, že času na vyrovnání už domácí tým nebude míst dostatek. Navíc minutu před koncem si hostující Říčany došly pro bonusový bod za čtyři pětky, když položil Matěj Novák.

„Do šedesáté minuty to bylo v pohodě a věřil jsem, že dáme nějakou pětku a to utkání zlomíme. Bohužel jsme udělali zbytečné ztráty a dostali jsme pětky prakticky přes tři čtvrtě hřiště. Tím jsem zklamaný. Dneska nám taky nepomohlo střídání, připadlo mně, že jsme po něm spíš klesali než aby to aspoň udrželo úroveň. Porážka mě samozřejmě mrzí, ale v podstatě se pro nás nic moc nezměnilo. Pro nás teď budou důležitá utkání v Praze na Tatře (15. 4.) a doma se Spartou (6. 5.),“ ujistil o klidu ve vyškovském táboře šéf jeho střídačky.