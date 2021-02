Přehled loňských úspěchů přinášejí klubové internetové stránky. Který je nejcennější?

Já si vážím každého, kdo se nebojí nést svou kůži na trh na závodech a vůbec bych tím pádem nevyzdvihoval nějaké výsledky. I když musím přiznat, že se mi moc líbí, když nějaký závod vyhrajeme a barvy AK Drnovice jsou ještě víc vidět, než normálně.

Takže jinak, který výsledek udělal největší radost vám osobně?

Jak jsem již řekl, já to tak zvlášť nehodnotím. A letos to ani moc nešlo. Mám radost z každého dobrého výkonu našich běžců a hlavně z toho, když vidím, že se zlepšují.

AK Drnovice 2020

Shrnutí výsledků roku je na: akdrnovice.eu

Udělal tedy někdo z vašich běžců výraznější výkonnostní vzestup? Řekněme, máte svého skokana roku?

Neuvěřitelný posun výkonnosti předvedli Pavla Závodná a Tomáš Bohuslav. Ale nesmím zapomenout ani na překvapení podzimu Anežku Langhammerovou, která se s námi začala připravovat až v létě. A o Petrovi Hénkovi ani nemluvím, on už je mezi ultravytrvalci obrovský pojem. Ale cenná je i stabilní vysoká výkonnost. A tu drží řada dalších skvělých běžkyň a běžců, jako Irena Pospíšilová, Lenka Hrabovská, Pavlína Poláčková, Lukáš Koudelka, Martin Skřivánek, Milan Marek a další. Nerad bych někoho opomenul a zejména ne pak legendu mezi našimi běžkyněmi Marii Hynštovou. A také velmi kladně hodnotím progres výkonnosti z poslední doby u Aničky Halasové, která se v průběhu roku potýkala se zdravotními problémy. Teď je v pořádku a okamžitě se to projevilo. Věřím, že si už smůlu vybrala a v létě nás všechny překvapí.

Někteří vaši běžci jsou i členy Orla Vyškov. Jak spolupracujete, nebo koordinujete třeba tréninky a přípravu?

V této době je příprava hodně komplikovaná. V podstatě se mi tréninková skupina mládeže rozpadla, protože se nedalo normálně trénovat a děti samy nebyly schopné se individuálně připravovat. Zůstali jen ti nejodolnější jednotlivci, kteří už mají zkušenosti a zvládnou se připravovat individuálně. A ti pak reprezentují dobře jak AK Drnovice, tak i Orel Vyškov.

Které akce, pokud tedy rok 2021 už proběhne normálně, budou pro drnovické běžce prioritní letos?

To je otázka, na kterou teď vůbec nedokážu odpovědět. Jestli se vůbec bude něco konat. Samozřejmě jsou to naše sportovní akce, které pořádáme a Vyškovská běžecká tour, ta také visí na našich bedrech. To jsou ty organizační věci. A z hlediska sportovních výkonů to opravdu teď nedokážu posoudit, jak na tom kdo bude a kde zkusíme předvést nějaké kvalitní výkony. To vše ukáže až čas a hlavně jak se bude vyvíjet situace kolem epidemie.