Kam hodnotově řadíte své výsledky v Kole pro život?

Nemá sice punc mistrovství republiky, ale kvalitou ho určitě převyšuje. Proto si jich cením. Ale ve svém věku, je mně sedmatřicet a už jsem toho vyhrál dost, už výsledkům nepřikládám takový význam, jako dřív. Sezona byla hodně náročná a pro mě rok od roku těžší. Dokázal jsem si, že se na tom vrcholu umím držet, i když mě to opravdu stojí hodně úsilí.

Dobře, ale být první v premiérovém ročníku by určitě nebylo špatné.

Možná. A možná jsem některé věci mohl udělat jinak. Určitě jsem něco takticky trošku podcenil. Ale jsem výrazně nejstarší v našem družstvu a chtěl jsem něco ze svých zkušeností nepřímo předat mladším kolegům. Takže mně záleželo především na vítězství družstva. Pro mě je opravdu důležitější, že jsem to přežil a že vydrželo zdraví.

A co říkáte na svůj druhý titul nejlepšího sportovce okresu?

Myslím, že jsem jej dostal za dřinu po celé ty roky, co závodím.

Jak si udržujete tak vysokou výkonnost?

Nejraději trénuju sám a někde tady ve svém okolí. V prosinci a v únoru jsem sice byl dvakrát na Malorce, ale už mě to dost unavuje. Ale vždycky se nějak dostanu zpátky. (úsměv)

Co pro vás bude sportovním vrcholem v letošním roce?

Obhájit pozice v Kole pro život. Jak jsem naznačil, nejvyšší vrcholové soutěže už mě moc nelákají a nejsou pro mě tak důležité. Protože už nejsem nejmladší, tak už musím přemýšlet i jinak. Tedy třeba i nad tím, co bude po sportovní kariéře.

Vypadá to, že nějakou představu máte?

Jistě, nemůžu přece závodit do padesáti let. Moje vize je obchod s koly ve Slavkově. Vlastně tak nějak chci stále zůstat u cyklistiky. I když vím, že to v podnikání budu mít asi ještě těžší než v závodění.