Silvestrovský běh pořádá AK Drnovice spíše jako možnost dobře se proběhnout na konci roku, než jako klasickou závodní akci. Více jde o to, s kamarády aktivně zakončit letošní rok. Běhá se tradičně na trati v Hošticích.

Silvestrovský běh AK Drnovice v Hošticích. | Foto: akdrnovice.eu

„Proto mám velkou radost, že se nás tam sešlo opravdu dost. Byl jsem nesmírně překvapený, že se na startu objevili i členové AK Drnovice, co za celý rok nikde nestartovali a jsem rád, že se akce parádně vydařila. Vyšlo počasí, skvělá atmosféra, závěr roku jako má být. A také musím poděkovat všem, co pomohli tuto akci uspořádat. Bez nich by to nešlo. Myslím, že všichni byli spokojení a dobře jsme se pobavili,“ vyhodnotil celou akci předseda AK Drnovice Zdeněk Smutný.

Sivestrovský běh - Hoštice

Kompletní výsledky jsou na:

www.akdrnovice.eu

Vytrvalostním běžcům v Hošticích přálo počasí. Na zpáteční cestě je sice trošku zlobil protivítr, ale jinak vcelku ideální podmínky pro běhání.

Nejvíce se dařilo běžcům pořádajícího AK Drnovice. Mezi ženami Ireně Pospíšilové, která předvedla parádní výkon. Po ostře rozběhnutém začátku bezpečně zvítězila a dokonce i mezi muži by obsadila desáté místo. Anežka Langhammerová pojala závod jinak a stupňovaným tempem se přiblížila Ireně na pár vteřin. Obsadila celkově druhé místo, svoji kategorii vyhrála a mezi muži doběhla dvanáctá.

Bez zábran běžel Tomáš Steiner a v ostrém tempu udolal všechny soupeře. Výborný výkon předvedl také Jiří Kouřil, když dokázal zdolat ve finiši i Lukáše Sourala a celkově i v kategorii pak doběhl druhý. Lukáš Soural, ovládl kategorii nad 40 let.

Závod zároveň otevřel novu sezonu, protože zároveň byl první akcí jedenáctého ročníku Vyškovské běžecké tour.