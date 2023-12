Palubovka nové haly ve Vodově ulici brněnském Králově Poli je pro futsalisty Amoru Kloboučky Vyškov asi zakletá. V minulém ročníku II. ligy si z ní odvezli debakl 1:11 v neděli tam dostali jen o dva góly méně.

Ilustrační. | Foto: Tomáš Srnský

Prohra 1:9 je nepříjemná hned ze dvou důvodů. Jednak v posledních zápasech Amor odváděl celkem slušné výkony a do Brna odjížděl s bodovými plány, jednak byla brněnská rezerva do té doby v tabulce poslední. Přitom dlouho nic pozdějšímu debaklu nenasvědčovalo a do poločasové přestávky dokonce hosté mohli o jednu i dvě branky vést.

„Vybrali jsme si »den blbec«. Zápas se nám vůbec nevydařil. Nebyli jsme schopní proměnit žádnou z řady šancí a gólman Konečný v brance Helasu předvedl skvělý výkon,“ ulevil si po utkání trenér Amoru Ladislav Štrublík.

II. liga – skup. východ:

FC Helas Brno B – SK Amor Kloboučky Vyškov 9:1

Poločas: 2:0. Branky: 17. Šperka, 20. a 28. Benda, 25. Petrásek, 27. Lidmila, 28., 34. a 34. Janderka, 39. Peřina – 38. Zápotočný (Rus). Rozhodčí: Soukupová, Čep. ŽK: Rus. Diváků: 40.

Helas B: Konečný – Táborský, Mrázek, Lidmila, Březovský, Šperka, Janderka, Petrásek, Perina, Benda. Trenér: Roman Pyrochta.

Amor: Flajzar (Vitásek) – Pešta, Ševčík, Aujeský, Holub, Zápotočný, Rus, Skalník, Bárta, Žďánský. Trenér: Ladislav Štrublík.

Na začátku byli víc na míči běhaví hosté. První nebezpečnou ránu na domácí branku pálil Filip Žďánský, bohužel trefil brankáře. Krátce na to po rozehrání rohu se dostal do dobré střelecké pozice Jan Skalník a jen těsně minul pravou tyč domácího branky. Domácí se oproti předchozím zápasům hodně zlepšili a v dalším průběhu se hrála vyrovnaná partie s určitými možnostmi na obou stranách. Otevřít skóre mohl, a to hned dvakrát, zejména nováček v dresu Amoru Denis Holub. Nerozhodný stav ale vydržel až do sedmnácté minuty, kdy domácí Šperka technicky přehodil vyběhnuvšího brankáře Davida Flajzara. Bohužel to z domácí strany nebylo všechno. Třicet vteřin před »sirénou« nedal z dobré pozice Flajzarovi šanci přesnou střelou Benda.

„Nastoupili jsme ve velmi solidní sestavě. Taktika byla stanovená jasně: hrát od poloviny hřiště a využít ztrát Helasu a chodit do protiútoků. Do sedmnácté minuty se nám to dařilo celkem plnit a soupeř se do šancí moc nedostával. My jsme měli dvě tutovky v podání nové akvizice, bohužel Denis Holub ani jednu neproměnil. Po obdrženém gólu na 1:0 se nám vše rozsypalo jak domeček z karet. Zbytečný druhý gól po autu před koncem první půlky to ještě umocnil. Bohužel jsme nezvládli ani začátek druhé části a domácí postupně navyšovali skóre,“ komentoval vysokou porážku Štrublík.

Jediný čestný úspěch Amoru zaznamenal až necelé dvě a půl minuty před koncem Ladislav Zápotočný, který se ze skrumáže trefil po rohovém kopu Aleše Rusa.

„Musíme na tento ostudný výsledek rychle zapomenout a soustředit se na dvojzápas s Jeseníkem, který je momentálně s Tangem nejsilnějším týmem ve druhé lize. A musím taky poděkovat všem fanouškům, kteří nás přijeli do Brna podpořit. Moc si toho vážíme a určitě si zaslouží naši omluvu za tento výkon,“ zdůraznil lodivod Amoru.

Amor po porážce klesl na poslední místo tabulky, na kterém má stejně bodů (6) jako předposlední Helas B a sedmé Hlinsko. Na šestý Baník Ostrava tato trojka ztrácí tři body. Druhá ligy pokračuje o víkendu, ale Amor s Jeseníkem uzavře polovinu soutěže až 16. prosince, kdy bude doma dohrávat zápas s Jeseníkem. Druhou polovinu rozehraje se stejným soupeřem 10. ledna na jeho palubovce.