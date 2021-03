Druhý start v Halové lize mužů a žen v atletice v pražské Stromovce vyšel Sabině Fiantové z AK AHA Vyškov mnohem líp, než ten první. V běhu na jeden kilometr obsadila v těžké konkurenci čtvrté místo, dokonce v osobním rekordu.

Sabina Fiantová obsadila v závodě žen halové ligy na jeden kilometr 4. místo. | Foto: ahavyskov.cz

Přesto po závodě nebyla moc spokojená. „Očekávala jsem, že to pro mě bude daleko lepší. Nesplnila jsem to, co jsem chtěla. Tedy lepší čas. Rekord je pěkný, ale rezerva tam určitě je. No, ale ten první závod v lize atletů v rámci druhého mítinku, ten byl úplně špatný. Tam jsem běžela kratší trať na 800 metrů,“ zhodnotila vyškovská juniorka svá ligová vystoupení mezi dospělými.