Šachisté mají v tomto směru nespornou výhodu oproti ostatním sportům, tedy že i přes výrazná omezení a zákazy mohou odehrát v podstatě plnohodnotnou soutěž.

„Určitě je to tak, ale klasický turnaj, v němž si to hráči rozdávají za šachovnicemi, to prostě nahradit nemůže. Osobní kontakt je při partii také velice důležitou součástí hry. A to nehovořím o přátelské, takové té vánoční atmosféře, která tu vždycky panovala. Můžeme se vidět přes kamery, můžeme pak udělat video, ale osobní styky to nikdy nahradit nemůže. Ale jsme rádi, že si zahrajeme alespoň takto,“ sdělil Stanislav Vémola ze šachového oddílu MKS Vyškov, který turnaj organizuje z pověření výkonného výboru Okresního šachového svazu Vyškov již od prvního ročníku.

Soutěž proběhne před Silvestrem, ve středu 30. prosince, a první partie na počítačích budou zahájeny v 17.00 hodin. Poslední přihlášení do turnaje je možné ještě půlhodiny před zahájením. Veškeré technické informace a podmínky startu jsou na webu vyškovských šachistů:

http://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/37-rocnik-sachoveho-louceni-s.html

Hrát se bude švýcarským systémem na sedm kol tempem hry 2 x 10 minut + 5 vteřin za tah. Turnaj je určen pro všechny vyznavače královské hry bez rozdílu věku a výkonnostních tříd. Registrovaní hráči ze šachových oddílů okresu Vyškov se v něm ale zároveň utkají o titul okresního přeborníka v rapid šachu. Ten bude určitě vyhlášený v kategorii dospělých a podle účasti také možná i v některých mládežnických a seniorských kategoriích. Loni se ve Vyškově s rokem loučilo čtyřiačtyřicet šachistů, letos v online podání pořadatelé počítají spíše s menším počtem. Tři dny před zahájením turnaje je přihlášeno v týmu Šachy Vyškov 31 hráčů.

„Turnaj organizujeme již po sedmatřicáté a hlavně pro okresní hráče a naše kamarády z blízkého okolí je to též významná společenská šachová událost. Samozřejmě se nebráníme ani startu nových jmen, ovšem pokud splní podmínky uvedené v propozicích soutěže na našem webu,“ poznamenal Vémola.

Online turnaj pojede podle speciálního šachového programu Lichess a pod taktovkou adminů Milana Čermáka a Karla Hrušky, kteří samozřejmě budou i hrát. Jako obhájce celkového vítězství v roce 2019 by se měl představit Roman Závůrka z Prostějova, okresní titul bude obhajovat domácí Jiří Jireš, loni celkově čtvrtý - viz http://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/sachove-louceni-s-uplynulym-rokem.html

„Roman tady loni exceloval, na Šachovém loučení vyhrál všech devět partií. Teď se bude hrát jen sedm kol a já věřím, že mu to Jirka Jireš letos ztíží mnohem víc. Je to současný nejlepší vyškovský hráč a zároveň stále ještě velký šachový talent. Některé přihlášky hráčů sice ještě postrádáme, ale věřím, že tradiční úspěšní účastníci ve startovní litině nakonec chybět nebudou. Příklad si mohou vzít z našeho bývalého hráče, jednadevadesátiletého pana Miroslava Jandla, který je již přihlášen a na turnaj pilně trénuje!“ upozornil Vémola a s úsměvem dodal: "Během turnaje je domácí občerstvení povoleno, jakákoliv nápověda ale v žádném případě ne!“