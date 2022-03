„O postupujícím nebylo jasno do posledního kola. My jsme měli ztrátu na druhé postupové místo a dál nás posouvalo jen vysoké vítězství a zároveň vysoká prohra prozatím druhého Veselí nad Moravou. Po dlouhém boji jsme nakonec výrazného vítězství dosáhli a zbývalo tak čekat na zprávu z Veselí. V této soutěži se navzájem známe, a proto jsme měli aktuální zprávy o vývoji utkání ve Veselí. Hostující Hustopeče tam zvítězily také vysokým poměrem a tedy už v průběhu utkání jsme věděli, na čem jsme a že postoupíme,“ se spokojeným úsměvem popsal koncovku soutěže kapitán Vyškovanů Jaroslav Hejný.

ŠO MKS Vyškov

Konečná tabulka KP:

1. GPOA Znojmo 10 6 2 2 45.5 20

2. MKS Vyškov 10 5 4 1 45.0 19

3. Veselí n. M. 10 6 1 3 43.5 19

4. Duras Brno B 10 5 2 3 45.5 17

5. Hustopeče 10 4 4 2 43.0 16

6. Kuřim B 10 5 1 4 41.0 16

7. Jundrov C 10 4 2 4 40.5 14

8. Lok. Brno B 10 2 2 6 35.0 8

9. Lipovec 10 2 2 6 34.0 8

10. Hodonín 10 2 2 6 32.0 8

11. Sloup 10 1 4 5 34.0 7

Soupiska/úspěšnost:

Jireš 4,5 bodů /9 zápasů, Zpěváková 0,5/2, Kejík 3/7, Čermák 5,5/10, Mouryc 3/4, Zabloudil 5/9, Rozumek 2/6, Moučka 2,5/4, Hejný 5,5/7, Sysel 4,5/8, Štrublík 1,5/2, Majetič 3/4, Kudlička st. 3,5/4, Hruška 0/2, Kudlička ml. 1/2

Šachisté MKS Vyškov patří dlouhodobě k tomu lepšímu co krajský přebor nabízí. Nikdy však nepatřili k hlavním favoritům v boji o postup do vyšší soutěže. Letos se jim dokonce přisuzovala spíše role týmu bojujícího o záchranu. Předchozí sezona byla ovlivněna koronavirem a po prvním kole zrušena. Proto nikdo nevěděl, co čekat od sezony následující. Vyškované se s tím vypořádali výborně.

„V letošní sezoně jsme pozměnili složení kádru, posunuli jsme mladé hráče na přední desky a naopak vsadili na zkušenost na zadních šachovnicích,“ zdůraznil Hejný.

Nikdo nepředpokládal, že možná nejdůležitější utkání sehráli Vyškovští již v prvním kole ve Veselí nad Moravou. Celkem bez problémů zde vyhráli vysokým rozdílem, což nakonec pomohlo naklonit misku vah na jejich stranu.

„Celou sezonu jsme podávali dobré výkony, i když několikrát nám doslova proteklo dílčí zápasové vítězství mezi prsty a nedotáhli jsme na několika šachovnicích výborné až skvělé pozice k vítězství,“ sdělil Hejný.

K těmto zápasům patří remízová utkání s týmy Durasu Brno, Kuřimí a především s vítězem soutěže Znojmem.

„Remízu s Hustopečemi a prohru s jundrovskými Jezdci bych označil za zasloužené. V prvním zápase bylo vše vyrovnané, ve druhém případě byl soupeř prostě lepší,“ vyhodnotil další ztráty kapitán.

Právě prohra s Jezdci Jundrov to byla jediná prohra v soutěži.

V nadcházející sezoně MKS Vyškov čekají ligové boje. Po oslavách přijde čas na myšlenky, jak se připravit na vyšší soutěž.

„Druhou ligu budeme hrát po šesti letech. Budeme jistě patřit mezi outsidery, ale je to i tím, že nehledáme žádné hvězdné posily a stavíme na hráčích, kteří mají k Vyškovu vztah. Je zde několik hráčů, kteří jsou našimi odchovanci a věříme, že postup do ligových soutěží bude motivací k dalšímu růstu pro naše mladé talenty,“ poodhalil další plány předseda spolku Radim Majetič.

„Na vyšší soutěž budeme jistě potřebovat nějaké posily, ale nebude jich moc. Nadále chceme držet trend hráčů, kteří mají vztah k Vyškovu a budou za něj bojovat,“ potvrdil jeho slova kapitán týmu.

Oba se pak shodli, že všichni hráči včetně náhradníků přidali svůj díl k postupu, přesto by vyzdvihli výkony Jiřího Jireše, Jana Čermáka a Radka Zabloudila, kteří navzdory papírovým předpokladům dodali významné množství důležitých bodů.