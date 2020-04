Když o letních prázdninách začínala letní příprava, byla jiná než v předešlých letech. Tým převzal nový trenér David Slouka a po herní pauze se do kádru vrátili někteří hráči.

Na letní přípravě byl vidět zápal a motivace vylepšit výsledky minulých sezón, které nebyly úplně přívětivé. Po prvních trénincích v hale, kdy tým scházel v opravdu vysokém počtu hráčů, bylo naprosto jasné, že sezona bude jiná.

Bohužel na první dvojzápas vyšli dva nejhorší soupeři. „TJ Třebíč a BCS Husovice patří dlouhodobě k nejlepším týmům soutěže, mohli jsme tedy jen překvapit. To se však nestalo. Obě utkání se nesla v podobném duchu a skončila rozdíly 32 a 26 bodů. Sezona tak opticky nezačala začala dobře. Každopádně po těchto utkání došlo ke zlomu. Kluci začali makat, přidali ještě víc, na tréninky chodili pravidelně, a tak jsem nečekal nic jiného, než že se výsledky dostaví,“ zdůraznňuje kouč.

V následujících osmi utkání jeho svěřenci zvítězili hned šestkrát, a tak podzimní část ukončili u vrcholu tabulky.

Poté nastal čas vánočních prázdnin, který se na týmu podepsal. Začínalo se hned 11. ledna a opět s nejsilnějšími soupeři. „Husovice byly opět nad naše síly, a tak byl rozdíl skóre opět vysoký. Velká změna nastala na zápase s Třebíčí. I přes porážku tým šlapal jako hodinky a předvedl nejlepší výkon sezony. Taková chuť hrát, ta týmovost a podpora byla neuvěřitelná. Pro mě jako trenéra to byl velmi silný zážitek, škoda jen, že jsme to nezužitkovali v dalších zápasech,“ posteskl si Slouka.

Jarní část pak byla v úplně jiném gardu než podzim. Postupně upadala účast na trénincích, mizela chuť hrát, vznikaly konflikty v průběhu utkání a taky se začínaly kupit zranění a nemoci.

I přes tyto nepříznivé události se Vyškovanům podařilo šťastně vyhrát čtyři zápasy, konkrétně o sedm, tři, jeden a pět bodů. „Štěstí však netrvá věčně. Po těchto šťastně vyhraných utkáních se vše ještě více zhoršilo. Na tréninky se chodilo ještě méně lidí, nezodpovědnost některých hráčů vůči týmu neznala mezí, a tak jsme poslední čtyři utkání v řadě prohráli,“ lituje kouč.

Co to mělo za následek? Tým, kterému se všichni smáli a podceňovali ho, si postupem získal velký respekt. Mohl bojovat o stupně vítězů, protože kromě suverénní Třebíče i Husovic měly ostatní problémy, a tak šance na bednu jistě byly. „Stačilo porazit pár slabých soupeřů. Ale jak již bylo zmíněno, tým si vše, co celou sezonu budoval, pokazil pouze svojí vlastní naivitou, nezodpovědností a přístupem. Ale naznačil jsme i druhu stránku. Vzhledem k průběhu sezony to nevidím tak tragicky a možná se začne blýskat na lepší časy. Jen doufám, že v příštím ročníku trochu změníme přístup a opravdu se popereme o bednu,“ přeje si Slouka.

A jaké jsou vyškovské plány týmu do příštích let? „Na konkrétní cíle je ještě brzo. Jak skončí karanténa bude následovat schůze týmu, kde se dohodneme, co a jak dál. Dnes již vím, že někteří hráči chtějí končit naopak mladí budou dorůstat, takže pomalu přichází generační obměna a uvidíme, jak to společně zvládneme,“ naznačuje trenér BK Vyškov.

BK Vyškov - sezona 2019-2020



Soupiska: Adamec, Brtníček, Červenka, Danada, Hošek, Kaňa, Luska, Plhal, Růžička, Sláma, Slouka, Ščudla, Švarc, Vitásek, Vyhňák, Zavacký, Zeman. Trenér: David Slouka.



Tabulka:

1. TJ Třebíč 20 20 0 1615:1223 40

2. BCS Husovice 20 15 5 1508:1224 35

3. Tesla Brno 20 12 8 1367:1263 32

4. BC Vysočina B 20 11 9 1233:1201 31

5. ASK Blansko 20 10 10 1310:1297 30

6. BK Vyškov 20 10 10 1155:1248 30

7. Slovan Černá Pole C 20 9 11 1356:1295 29

8. Sokol Hodonín 20 9 11 1373:1411 29

9. BK Vlci Žďár B 20 5 15 1267:1414 25

10. Spartak Uherský Brod 19 4 15 1260:1471 23

11. Sokol Šlapanice B 19 4 15 1029:1426 23