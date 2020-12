Při stolně-tenisovém Dragonu Vyškov úspěšně působí krajské tréninkové středisko mládeže a pořádá v celé republice známé tréninkové kempy. Jeho šéf Antonín Srna na ně zve jako trenéry a instruktory i nejslavnější české hráče. Letos čtyřicetiletý Prokopcov rozhodně patří do nejelitnější kategorie. Ve Vyškově se věnoval kvartetu nejmladších adeptů hry na zelených stolech a zahrál si miniturnaj.

„Nad nabídkou přijet na tento kemp jsem vůbec nezaváhal. Po sezoně mám volnější program, ale hlavně jsem věděl, že tento kemp má tradici a výbornou úroveň. Rád pomůžu mladým a přiznávám, že je to pro mě i takové dobré odreagování se od náročné sezony. Talentů je tu habaděj. Z domácích vyškovských jsou tu čtyři kluci, kteří, když budou dobře trénovat, tak se mohou dostat hodně vysoko. Věřím, že jim naše rady a příklad pomohou,“ je přesvědčený dlouholetý český reprezentant.

„Dima byl v tomto směru jakousi třešničkou na dortu. Je to nejlepší hráč České republiky v posledních deseti letech. Hned ve svém prvním startu na mistrovství republiky v roce 2009 se dostal do finále. V letech 2010, 2011 a 2013 celý šampionát dospělých vyhrál. Jako člen týmu El Niňo vyhrál čtyřikrát českou ligu, a také pomohl České republice získat bronzovou medaili na mistrovství Evropy v Ostravě roku 2010,“ vyzvedl Srna.

Z Vyškova šampion odjížděl velmi spokojený. „Trénovali zde velmi šikovní hráči. Líbí se mi aktivita směrem k mládeži a myšlenka společného vedení vybraných hráčů krajské úrovně na jednom místě. Z domácích hráčů mě zaujali velmi šikovní Krejsa s Libánkem ve starších a Drápal s Luskou v mladších. S organizátory jsme se rovnou domluvili na další spolupráci," chválil Prokopcov.

Rodilý Ukrajinec letos oslavil kulaté čtyřicáté narozeniny. Do České republiky se přemístil před dvaadvaceti lety. Z rodného Krymu vyrazil na angažmá do Nové Huti Ostrava. Ukrajinu pak vyměnil za Česko nejen sportovně. V nové domovině založil rodinu a do jisté míry změnil i zvyklosti. „Vánoce slavím české. Líbí se mi jejich pojetí, rád se potkávám s lidmi,“ vyznal se.

Přijal české občanství, dostal se na řadu let do reprezentace. Přes angažmá v Polsku a Francii spojil svou sportovní dráhu hlavně s pražským El Niněm. Letos v létě však neodolal vábení ambiciózního nováčka extraligy a oblékl dres HB Ostrov Havlíčkův Brod, se kterým cílí na ligový titul.

Teď už ale vydechuje. Nasává kouzlo blížících se nejkrásnějších svátků v roce. „Letos to byl takový smutný rok. Všichni si teď Vánoce zasloužíme. Při těch problémech, které jsme řešili a museli jsme se jim postavit, máme nárok na trochu té pohody,“ svěřil se hráč, kterému se přezdívá Kaťuša.

Na ukrajinské pravoslavné svátky už jen vzpomíná. Ty jsou podstatně chudší než Vánoce v Čechách. „Vrcholem je mše, nemáme slavnostní večeři, ani dárky si nedáváme,“ popsal nejzásadnější rozdíly. Také menu vypadá méně lákavě. „Většinou se jí rýže s hrozinkami,“ vysvětlil Dmitrij Prokopcov.

I proto ho Vánoce v nové vlasti okouzlily. „Mám rád obchody, setkávání se s přáteli. Duch českých Vánoc funguje, je to něco nádherného. Každý rok si to moc užívám,“ ujistil.

Sváteční tabuli má rád tradiční. Pochutná si na kaprovi a bramborovém salátu. „Nikdy jindy v roce tohle jídlo nemám, proto se na něj tak těším. Kapr a salát, to jsou pro mě pravé Vánoce,“ zasnil se. Krotit v jídle se nehodlá a nemusí. „Zatím to mám tak, že všechnu energii, kterou přijmu, zase vydám. Netloustnu. Snad mi to ještě pár let vydrží,“ vyslovil přání.

Kdyby letos pár kilo přibral, může být relativně v klidu. Extraliga stolního tenisu zatím nemá stanovený termín restartu sezony.

Se stolním tenisem začínal v šesti letech v rodném Simferopolu na ukrajinském Krymu. Přes SAKI Krym a KOD Kyjev se dostal do Česka, kde postupně hrál za NH Ostrava, El Niňo Praha a od letošního léta za HB Ostrov Havlíčkův Brod.