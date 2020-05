V pyramidě se představí čtyři čeští borci a čtyři slovenští, nejlepší z obou zemí se střetnou ve finále o pět tisíc eur, přibližně sto třicet tisíc korun. „Nechtěl jsem se do turnaje hlásit kvůli tomu, že se s Tomášem známe a trénujeme spolu, jsme kamarádi. Je to však sport, musím to tak brát,“ říká bojovník Jetsaam Gymu Brno Gottvald.

Nejprve musejí zvládnout své soupeře v prvním kole, v pořadí třetí galavečer projektu Oktagon Underground se uskuteční v sobotu od sedmi hodin večer v pražském klubu Epic. „Jay Jaye znám, jsme kámoši, ale nezaobírám se myšlenkou našeho zápasu. Je to sport, dáme si do držky, porazím ho a budeme zase kámoši,“ směje se brněnský rodák Hron v narážce na případný souboj s Gottvaldem.

Thajboxer Hron se v sobotu utká o postup s Malvinem Maném. „Vůbec ho neznám, ani mě to moc nezajímá. Bude to určitě postojový souboj, na zem se nechystám. Taky je postojář a pochybuji, že bude chtít na zem. Jsem ovšem nachystaný na obranu,“ líčí stálice české profesionální scény Hron.

Proti Gottvaldovi, jedinému klasickému vyznavači MMA, se postaví Daniel Škvor. „To je bojovník K-1 jako Tomáš Hron, stejně jako on a Matěj Peňáz zápasil v organizaci Glory. Určitě je to kvalitní borec a dobrý postojář, ale pokusím se prosadit svůj styl a snad to půjde dobře,“ sděluje vyškovský rodák Gottvald.

Do ostrého duelu nastoupí po roce, protože loni v červnu si zlomil lýtkovou kost a natrhl si vazy. „Poslední zápas jsem prohrál, byl jsem týden v nemocnici. Jsem rok bez duelu, takže jsem rád, že nastoupím,“ povídá Gottvald přezdívaný Jay Jay.

Ten je doma v zápasech MMA, ovšem projekt Oktagon Underground sedí víc postojovým zápasníkům, jako je thajboxer Hron. „Jde o upravená pravidla a jsem mírně v nevýhodě, ale jdu se poprat a beru to zase jako novou zkušenost. Mám rád výzvy a bude to průprava do budoucích MMA zápasů,“ popisuje Gottvald.

Oproti klasickému smíšenému bojovému umění mohou v tomto projektu zápasit protivníci na zemi pouze tři sekundy. „Může se házet na zem, ale po třech vteřinách, jak se zajistí pozice, rozhodčí soupeře opět staví. Nemůže se nic vymýšlet, ani dobíjet na zemi, jak jsme zvyklí z MMA. Škrcení lze nasadit akorát v postoji, pak přenést na zem a záleží na rozhodčím, zda nechá situaci dotáhnout. V postoji si věřím,“ hlásí Gottvald.

Na jiné duely se připravoval evropský i světový thajboxerský šampion Hron. „Tahle pravidla jsou dělaná pro postojáře. Kdyby někdy přišla nabídka na MMA, je to pro mě dobrý začátek, zažiju postupný přechod a nepůjde o úplný šok. Těším se na malé rukavice, i když se musím připravit, protože kryt nefunguje jako ve velkých. Jsme v pohodě a věřím, že to bude bolet soupeře,“ doufá Hron přezdívaný Chřestýš.

Nový styl tréninku mu ovšem vyhovuje. „Člověk se pořád musí učit, nesmí usnout ve stereotypu. Tenhle turnaj byl důvod, že mě to trošku koplo do zadku. Člověk zpohodlní, když dělá zažité věci dokola. Začal jsem něco dělat jinak a je to nový impulz,“ informuje osmatřicetiletý Hron.