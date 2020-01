Páté místo po základní části celostátní basketbalové ligy devatenáctiletých juniorek patří BK Vyškov. Rozhodl o tom odvetný zápas na severu Moravy s týmem Basket Ostrava, který svěřenkyně trenéra Jaroslava Beránka vyhrály těsně 72:71.

Jen sedm vyškovských basketbalistek odehrálo zápas celostátní ligy juniorek U19 v Ostravě. Přesto body putovaly do Vyškova. | Foto: Jaroslav Beránek

Přitom pro velkou marodku v družstvu Vyškovanky odjely na zápas pouze v sedmi hráčkách. V úvodu to ale znát nebylo. První čtvrtinu hosté odehráli velice dobře a vyhráli ji 23:13. „I přes pokusy soupeřek nás zdvojovat při přechodu do útoku na polovině hřiště se naše děvčata vždy přizpůsobila a udržovala stále náskok kolem deseti bodů. Poločas jsme vyhráli 28:37. Do druhé poloviny zápasu soupeřky nasadily zónovou obranu, ale ani to nepomohlo a my jsme rychlou hrou a úspěšnou střelbou stále udržovali vedení,“ popsal první tři čtvrtiny zápasu Beránek.