Bučovičtí do Dobřichovic odjedou v kompletním složení, ovšem není vyloučeno, že v sobotu tým opustí někdo z tria extraligových „hostů“ z Beskyd a Zlína.

I. liga mužů

Semifinále:

Sokol Dobřichovice

– Sokol Bučovice

VK Benátky n. J. - Slavia Hradec Králové

Pátek 25. února (18.00) a sobota 26. února (17.00).

Odvety mají termíny termíny 11. a 12. března, případný pátý zápas 19. března.

„I pak by měla naše sestava zůstat solidní. Dlouhodobě sice máme s Dobřichovicemi aktivní bilanci, ale letos jsme s nimi oba zápasy čtvrtfinálové skupiny prohráli (oba poměrně hladce, 1:3 v Dobřichovicích a 0:3 doma, pozn. red.). Z toho titulu oni vstupují do semifinále jako favorit, ale my se pokusíme překvapit. Čeká nás tam bouřlivé prostředí, ale naším přáním je, aby se pak u nás v Bučovicích hrály dva zápasy,“ naznačil bučovické plány manažer oddílu a trenér Zbyněk Čížek. Volně přeloženo znamená jeho přání, že si z palubovky soupeře bude chtít odvézt alespoň jedno vítězství.

Bučovice hrají ve druhé nejvyšší české soutěži čtvrtý rok, přičemž celá loňská sezona byla zrušená. V obou prvních sokoli vyhráli základní část, ve které tehdy hrálo dvanáct mužstev systémem každý s každým doma a venku. V premiérovém roce je v semifinále vyřadilo béčko extraligového Liberce, aby následným vítězstvím nad MFF Praha v zápase o třetí místo získali bronzové medaile. V druhém roce byla soutěž po základní části ukončena a Bučovice dostaly nabídku postoupit do extraligy. Tu po zvážení nepřijaly.

„My jsme teď už postupem do semifinále prakticky obhájili pozice z našich prvních dvou sezon a rozhodně jsme splnili svůj letošní předsezonní cíl. Všechno další už by bylo navíc. Čeká nás velice silný soupeř, který hru staví především na dvou borcích. Tým táhnou hlavně juniorský reprezentant, univerzál Jiří Mikulenka a ještě v minulém roce smečař extraligového Aera Odolena Voda Štěpán Vachoušek. Samozřejmě se pokusíme je eliminovat, ale především se musíme soustředit na vlastní výkon. Pojedeme tam s pokorou, ale jak už jsem řekl, i s přáním odehrát v Bučovicích dvě odvety,“ zopakoval Čížek.