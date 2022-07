Juniorky brněnské Dukly slaví evropské stříbro, Hytych je mistr Evropy

Veronika Jaborníková o den dřív brala ve sprintu žen do 23 let páté místo. Její sestra Anna obsadila mezi evropskými juniorkami ve sprintu čtvrtou příčku. Jakub Šťastný skončil šestý mezi muži do 23 let v pevném kilometru. V pondělním keirinu juniorů byl Matěj Hytych pátý a Jakub Malášek sedmý, Natálie Mikšaníková skončila v keirinu juniorek šestá.

V úterý evropský šampioná končí, Veronika Jaborníková a Jakub Štastný se představí v keririnu do 23 let.