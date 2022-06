„Splnili jsme to, co jsme si předsevzali, ale stejně mám trochu rozpačitý pocit, že to mohlo skončit líp. Tím, že jsme v sobotu v základní skupině porazili Říčany a pak s nimi v semifinále prohráli, je tam i trochu zklamání. Myslím si, že jsme měli našlápnuto na víc,“ naznačil kapitán mužstva Martin Kovář.

MČR ragby s7 - Vyškov

Finále: Mountfield Říčany – Tatra Smíchov 35:10.

O 3. místo: JIMI Vyškov – RC Brno-Bystrc 24:14.

Semifinále: Tatra Smíchov – Bystrc 26:12, Vyškov - Říčany 10:33.

Výsledky Vyškova v základní skupině: – Olomouc 40:0, – Říčany 38:14, – Liberec 73:0, – Přelouč 20:7.

Sestava JIMI: Martin Kovář, Ondřej Kovář, Jiří Pantůček, Radek Fialka, Adam Soural, Lukáš Chalabala, Jakub Schmied, Lukáš Voráč, Jindřich Bandy, Jan Kučera, Pavel Pytela, Petr Pořízek.

Konečné pořadí MČR: 1. Říčany, 2. Tatra Smíchov, 3. JIMI Vyškov, 4. Brno-Bystrc, 5. Slavia Praha, 6. Petrovice, 7. Přelouč, 8. Dragon Brno, 9. Praga Praha, 10. Zlín, 11. Olomouc, 12. Havířov, 13. Ostrava-Mariánské Hory, 14. Liberec.

Dvoudenní šampionát nakonec odehrálo jen čtrnáct mužstev. Pražská Sparta se na poslední chvíli odhlásila. Vyškované prošli základní skupinou C jako nůž máslem, tedy včetně zmíněného hladkého vítězství nad čerstvým šampionem v patnáctkách Mountfieldem Říčany 38:14.

„Byl to nejkvalitnější zápas celého dne. Naši kluci více chtěli vyhrát a měli to trošku lépe srovnané v hlavách,“ poznamenal trenér vyškovského patnáctkového týmu Pavel Pala, který tentokrát vystupoval v roli jakéhosi supervizora. Tým si koučovali sami hráči a na lavičce to slaďoval zraněný Radim Trunečka.

Bohužel díky podivnému hracímu systému Vyškované narazili na stejného soupeře už semifinále a tam jim, jak naznačil Kovář, zkušené a favorizované Říčany porážku oplatily. Mountfield se pro play-off posílil o dva zkušené hráče a bylo to znát.

„Musíme si to probrat v klidu, ale ten zápas se nám nedařil od výkopu. Oni rychle dvakrát položili a pak se to v tomto duchu táhlo dál. Prostě oni na nás vlítli tak, jak my v sobotu na ně. Pak se to ani nám ani jim už dotáhnout nepodařilo. V prvním utkání nám všechno vycházelo, ve druhém vůbec nic a jim zase všechno. Tady je vidět, jaké je ragby, každý zápas je jiný a těžký. Máme tedy, v uvozovkách, jen bronz ale z celkového pohledu jej bereme. Nakonec proti čtvrtému místu z loňska je to posun,“ bral situaci s nadhledem vyškovský kapitán. Před dvěma roky měl vyškovský tým stříbro.

Zkušené Říčany se tedy z porážky od Vyškova dokázaly otřepat. Musely hrát i čtvrtfinále a nakonec si dokráčely pro svůj letošní druhý titul. Ve finále jednoznačně přehrály Tatru Smíchov 35:10. V boji o bronz se domácí utkali s překvapením turnaje RC Brno-Bystrc. Rychle se ujali vedení dvěma pětkami Martina Kováře. Bystrc sice zapnula a snížila náskok, ale po dvou žlutých kartách jim už nezbyl dostatek sil na zvrat. Vyškov vyhrál o deset bodů.

Nový model ragbyové sezony bude pokračovat na podzim pohárovou soutěží.