V různých veteránských kategoriích se zatím zúčastnila pěti světových šampionátů, včetně letošního. Jejím nejlepším umístěním dosud byla 11. příčka na MS v olympijském triatlonu ve Spojených arabských emirátech. Takže skok na třetí schodek stupňů vítězů v Ibize, kde se o víkendu bojovalo v dlouhém triatlonu, je bez nadsázky mimořádný. „Tomuto závodu jsem přizpůsobila celou zimní přípravu a jsem ráda, že to cinklo,“ unavená, ale spokojená po návratu ze španělského ostrova stručně shrnula Vyškovanka Dana Hyláková.

Vyškovská triatlonistka Dana Hyláková má bronz z MS ve španělské Ibize. | Foto: Foto: archiv závodnice

Kolik jste toho tedy v přípravě naplavala, najela na kole a naběhala?

V zimní přípravě jsem se zaměřila na kondiční přípravu v posilovně pod trenérem Miroslavem Gottvaldem. S Mirkem trénuji už devátým rokem. Když jsme začínali, tak mi říkal, že výsledky kondiční přípravy v návaznosti na tréninky plavání, kola a běhu se na výsledcích začnou projevovat po šesti až osmi letech. V té době jsem jeho slova moc nechápala, ale měl pravdu. V roce 2021 v Rakousku jsem na mistrovství Evropy obsadila první místo v polovičním ironmanovi a rok nato třetí místo ve stejné distanci na ME ve španělském Bilbau. Ze všech tří disciplín mám největší handicap v plavání. A proto jsem zimní přípravu zaměřila na techniku plavání, kterou jsem pilovala pod trenérkou Lenkou Vanderkovou. Samozřejmě jsem zvýšila i množství naplavaných kilometrů. Kolo jsem v zimních měsících trénovala na silničním trenažéru, podle doporučení trenéra Břeti Usnula. Vzhledem ke kopcovitému terénu, který mě na MS na Ibize čekal, jsem trénovala sílu a šlapala na „watty“. Běžecké tréninky mi roky píše Zdeněk Smutný. I zde jsem musela přidat na kilometráži, aby si tělo zvyklo na delší distance. Běhala jsem 40 až 50 kilometrů týdně formou intervalových a vytrvalostních tréninků. Jaro nám moc nepřálo, a tak jsem venku mnoho kilometrů nenajezdila, ani nenaběhala. Avšak přípravný závod na Malorce v Portocolomu, měsíc před MS mi dle výsledných časů plavání, kola a běhu naznačil, že zimní příprava byla splněna podle tréninkového plánu. Triatlon jsou tři disciplíny, a proto naplánovat tréninky, aby se v týdnu s jedním dnem odpočinku, opakovaly třikrát, vyžadují v zimní přípravě trénovat dvakrát týdně dvoufázově.

DANA HYLÁKOVÁ

Nejlepší sportovkyně okresu Vyškov za rok 2022

Závody a výsledky MS:

2017 - 19. místo, Holandsko, Rotterdam (Olympijský triatlon)

2018 - 26. místo, Austrálie, Gold Coast (Olympijský triatlon)

2019 - 30. místo, Švýcarsko, Lausanne (Olympijský triatlon)

2022 - 11. místo, SAE- Abu Dhabí (Olympijský triatlon)

2023 - 3. místo, Španělsko, Ibiza (Dlouhý triatlon)

Závody a výsledky ME:

2017 - 6. místo, Rakousko, Kitzbühel (Olympijský triatlon)

2018 - 4. místo, Estonsko, Tartu (Olympijský triatlon)

2019 – 3. místo, Rusko, Kazaň (Sprint triatlon)

2021 - 4. místo, Španělsko, Valencie (Olympijský triatlon), 1. místo, Rakousko, Walchsee (½ ironman)

2022 - 8. místo, Polsko, Olsztyn (Olympijský triatlon), 3. místo, Španělsko, Bilbao (½ ironman)

Byla medaile reálným cílem, nebo spíše tajným přáním? Co jste věděla o soupeřkách?

Do závodu jsem nastupovala s tím, že to je můj první dlouhý triatlon. Nevěděla jsem, co závod udělá s mým tělem. Soupeřky jsem znala a věděla jsem, že oproti mě zkušenosti s dlouhým triatlonem mají. Zejména tam byly Švédka, Australanka a Kanaďanka. Už z minulých let je znám a vím, že plavou dobře, protože trénují v moři. Jsem závodivý typ, a proto jsem si přála, abych se dostala „na bednu“, i když jsem tomu moc nevěřila. Motivace ale byla velká.

Jak se stanoví v dlouhém triatlonu taktika?

S taktikou se na dlouhých triatlonech moc počítat nedá. Já jen vím, že mám dobrá depa, kde mohu nějaké minuty při převlékání nahnat. Při plavání, že bych měla plavat dle vyznačených bójek a „nekličkovat“, kolo jet naplno, protože to je moje nejsilnější disciplína, stejně jako běh. Taky jsem věděla, že se musím před závodem dobře najíst, vzít si na kolo správné výživové a iontové doplňky, abych postupně doplňovala energii a soli, protože to byl devítihodinový závod.

Časy se asi poměřovat nedají, ale jak hodnotíte jednotlivé výkony? Jaký byl závod co do obtížnosti?

Opravdu časy se nedají poměřovat, protože každý závod je odlišný. Nejenom v délce distance, ale hlavně v terénu. Já vycházela z tréninkových časů, které se mi potvrdily při závodě v Portocolomu. Plavání na otevřeném moři bylo pro mě poprvé. Musela jsem překonávat vlny i proudy, na které člověk není zvyklý. S kolem v kopcích jsem se vyrovnala, protože jsem více horský typ, než rovinný. Na běhu jsem zjistila, kolik mi zůstalo sil po předešlém plavání a kole. Musím přiznat, že prvních deset kilometrů jsem se cítila dobře, i další desítka byla slušná, ale posledních deset kilometrů už bylo o hlavě, závod dokončit. A když už máte za sebou tři kilometry plavání, 116 km na kole, tak se nevzdáte a žene vás to dopředu.

Zmínila jste i nějaké předzávodní komplikace.

Byly to komplikace, které se nedaly ovlivnit. Na každý závod jezdím, tak abych měla tři dny před závodem a vyhnula se předzávodnímu stresu, i když v den závodu se mu stejně nevyhnete. Komplikace začaly už na dálnici, když jsme jeli do Vídně na letiště. Jeli jsme s časovou rezervou, ale tu jsme ztratili. Byla nějaká havárie, museli jsme hodinu čekat, ale přesto jsme do Vídně dojeli včas tak, abychom se stačili odbavit. Bohužel letecká společnost nezvládla odbavení a oznámila nám, že už ten den nepoletíme. Nabídli nám let na neděli, v den kdy se konal závod. A tak jsme si museli koupit nové letenky od jiné společnosti. Let byl až druhý den ráno. Museli jsme přenocovat na letišti v letištní hale. Moc pohodlné a předzávodní to nebylo. Ráno jsme byli odbaveni a na Ibizu jsme přilétli s jednodenním zpožděním. Už nebylo tolik času nejen na aklimatizaci, ale i na trénink plavání, kola a běhu. Ale jak se říká: „Co tě nezabije, to tě posílí“, takže jsem si řekla, natrénováno máš a závod dáš.

Jak daleko bylo k cennější medaili a naopak bylo potřeba hájit si bronzovou pozici?

Podle kol v depu jsem vybíhala na čtvrtém až pátém místě. Když jsem předběhla jednu Britku, tak mě trochu napadlo, že by ta bedna mohla být. To se mi potvrdilo v cíli, kdy jsem při doběhu do cíle uslyšela svoje jméno a za chvíli svoje umístění na třetím místě.

Je možné v průběhu závodu myslet na možný zisk medaile, kdy jste začala věřit, že se to povede?

Jak už jsem řekla výše, když jsem předběhla tu Britku. Ale ještě jsem si nebyla jistá, protože při vybíhání z depa nebylo jisté, zda jsem vyběhla čtvrtá nebo pátá.

Vrchol sezony máte tedy za sebou, co plánujete pro zbytek roku?

Je to paradox, že vrchol sezony byl na začátku triatlonové sezony. Přesto mě čeká ještě plno závodů. V červnu jedu v rámci Českého poháru Czechmana - poloviční ironman a několik regionálních triatlonů, abych se udržela v kondici. V srpnu se chystám na ME do Belgie obhájit třetí místo z loňského Bilbaa v polovičním ironmanovi. Začátkem září mě čeká v Podersdorfu Ironman (3,8 km plavání, 180 km kolo a 42,5 km běh). Sezonu bych chtěla ukončit olympijským triatlonem koncem září na MS ve španělské Pontevedře.