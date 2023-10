Historicky první okresní volejbalové derby ve druhé nejvyšší soutěži má v podstatě očekávaného vítěze. Už tradiční účastník I. ligy Sokol Bučovice vyhrál v Holubicích nad nováčkem 3:2 v utkání, které možná i předčilo očekávání.

Volejbal I. liga mužů TJ Holubice - Sokol Bučovice 2:3. | Foto: Zdeněk Vlach

Zaplněná holubická hala viděla volejbal vysoké sportovní úrovně a se všemi prvky derby, skvělými týmovými výkony, výbornými individuálními výkony, emocemi, zvraty v průběžném skóre, souboj na palubovce i v ochozech.

„Hrálo se velmi bojovné utkání před mimořádnou diváckou kulisou, já jsem v Holubicích tolik diváků snad ještě nikdy nezažil. Mám radost, že ta divácká kulisa vybičovala oba dva týmy k velmi nadstandardnímu výkonu, domácí hráli velmi obětavě zejména v poli,“ vystihl atmosféru trenér Bučovic Zbyněk Čížek.

I. liga mužů:

TJ Holubice

– TJ Sokol Bučovice 2:3

Sety: 28:26, 21:25, 34:32, 19:25, 8:15.

Holubice: Pisařík, Mrázek, Russnák, Kolář, Muroň, Gergel´ (L) – Bláha, Koukal, Lukšíček, Sankot, Namešanský. Trenér: Aleš Šmerda.

Bučovice: Špelda (L), Borski, Čeketa, Neubauer, Červinka, Štefko – Gálik, Roman, Jakubec, Struška. Trenér: Zbyněk Čížek.

Tabulka:

1. Bučovice 6 4 1 1 0 17:6 15

2. Hr. Králové 6 4 1 1 0 17:7 15

3. BV Ostrava 6 2 3 0 1 15:9 12

4. Vel. Meziříčí 6 2 1 1 2 13:11 9

5. Holubice 6 1 1 2 2 10:15 7

6. Kolín 6 1 0 0 5 4:15 3

7. VK Brno 6 0 0 2 4 5:18 2

Další zápasy – sobota 21. 10. (17.00): Holubice – Velké Meziříčí, Kolín – Bučovice.

Do utkání lépe vstoupili hosté, ale vedení 4:2 jim dlouho nevydrželo. Celou sadu pak byli o krůček vpředu domácí. A také ji o dva body vyhráli, byť poslední míč zřejmě sudí v jejich prospěch rozhodl nesprávně. Smeč Michala Borskiho asi byla k kurtu. Druhé dějství se odehrávalo v podobném duchu, ale tentokrát za trochu „kratší“ konec tahali domácí. Do koncovky si Bučovice vybudovaly čtyřbodový náskok (22:18) a druhý setbol vytlučením domácích bloků rozhodl Richard Struška. Třetí set měl dlouho hodně podobný průběh. Tentokrát však pracně vybudovaný náskok (23:19 a 24:20) Bučovicím nestačil. Bojovní domácí stav srovnali a skóre se pak tahalo až do rozhodnutí 34:32. Sokoli v této fázi měli další tři setboly domácí šest a ten poslední využil tvrdou smečí z pravého kůlu výborně hrající Adam Mrázek.

„Ten třetí set jsme trestuhodně prohráli. Nakonec jsme získali dva body, ale troufnu si říct, že jsme tady dneska měli na tři. K té koncovce třetího setu vůbec nemělo dotít,“ konstatoval po utkání trenér sokolů.

Možná jeden z klíčových momentů pro celý další vývoj zápasu se odehrál právě ve třetí sadě. Za stavu 11:11 musel pro svalové zranění odstoupil domácí Pavel Kolář a byť se zpočátku zdálo, že se mužstvo s absencí jedné ze svých největších opor vyrovnalo, v závěru týmu chyběl citelně.

„Bohužel na tom účko za něho prostě náhradu nemáme,“ připustil trenér Holubic Aleš Šmerda.

Čtvrtou sadu a závěrečný-tiebraeak možná i proto už hosté měli pod kontrolou.

„Náš výkon byl dobrý, výsledek samozřejmě už tolik ne, ale i s bodem můžeme být spokojeni. Kluci na hřišti odevzdali maximum a musím je všechny pochválit. Bučovice mají přece mladší a dobře trénovaný tým, což se projevilo v závěru. Nám jakoby tak trochu došla energie,“ stručně shrnul hodnocení Šmerda.

„Vyhráli jsme venku, takže musíme být spokojení, i když samozřejmě výhrady mít budu. Dneska jsme se dost trápili na servisu a budeme mluvit i o chybách, které nás stály třeba i tu třetí sadu a celkově bod. Na druhou stranu musím pochválit naše dva devatenáctileté mladíky. Pomohlo nám střídání nahrávače, kam přišel Onda Roman, který hře dal určitý řád a klid. A obrovským způsobem nám pomohlo i střídání Richarda Stružky, který nám uklidnil ten servis, v tie-breaku dal čtyři servisy za sebou. A opět taky ukázal, že i v útoku je velmi platným hráčem,“ přidal své hodnocení Čížek.

První liga pokračuje už v sobotu. Holubice nastoupí doma proti Velkému Meziříčí, Bučovice pojedou do Kolína. Oba zápasy se budou hrát od 17.00 hodin.