Pět atletů AK AHA Vyškov prošlo přísným »sítem« kvalifikací a kritérií pro účast na mistrovství České republiky. V ostravském atletickém komplexu, kde domácí atletická sezona mládežnických kategorií vyvrcholila se rozhodně neztratili. Nejlépe si vedla Daniela Řiháková v běhu na 800 metrů dorostenek, která přivezla do Vyškova republikové stříbro. Ostatní si výrazně vylepšili své osobní rekordy.

Mladí atleti AHA Vyškov uspěli na mistrovství České republiky v Ostravě. | Foto: ahavyskov.cz

Ve dvoudenním nabitém programu se v Ostravě představilo 1057 atletů ze 137 oddílů a klubů. Ani jeden závodník z vyškovské pětice nechyběl v nedělních finálových kláních. Jarní forma Řihákové gradovala doslova v pravou chvíli. Do nedělního finálového závodu postoupila z rozběhu z prvního místa. Ve finále si zlepšila osobní rekord téměř o čtyři sekundy, což je na takové výkonnostní úrovni málokdy vídané. Závod zvládla výborně takticky republikové stříbro jí navíc zajistilo nominační list České atletické asociace na mezistátní utkání kategorie U18.

Mistrovství ČR

Umístění atletů AHA Vyškov - dorostenky:

Běh na 800 m: 2. Daniela Řiháková 2:12,73 min. (rozběh 2:19,25 min., Q). Běh na 400 m: 4. Michaela Vylamová 55,45 s. (rozběh 56,97 s., Q).

Junioři:

Běh na 800 m: 5. Michal Derka 1:54,91 min. (1:55,68 min., Q). Běh na 400 m př.: 7. Kryštof Vintera, 55,52 s. (54,93 s., q). Běh 4 x 400: 8. AHA Vyškov (Josef Jahoda, Michal Derka, Štěpán Tomšík, Kryštof Vintera), 3:24,88 min. Skok o tyči: 7. Kryštof Vintera 4,46 m. Trojskok: 11. Kryštof Vintera 13,19 m.

Dorostenci:

Běh na 400 m: 7. Josef Jahoda 50,42 s. (rozběh 49,18 s., Q).

„Jsem velmi ráda, že jsem se mohla zúčastnit tohoto závodu. Popravdě jsem ani nečekala tak skvělý výsledek, kterého bych nedosáhla bez podpory rodiny, přátel a trenérů. Běželo se mně dobře, celkově mi ten závod sedl a těším se na mezistátní utkání,“ radovala se nová dorostenecká vicemistryně ČR v běhu na 800 metrů.

„Neuvěřitelný víkend od všech našich závodníků. Všichni Postoupili do finále, což v tak obrovské konkurenci více než 110 klubů z celé republiky je neskutečné. Všichni si vytvořili osobní rekordy, jak se říká »klobouk dolů«. A to také znamená, že i my trenéři jsme dokázali jejich formu naladit v pravý čas. Škoda jen nemoci Míši Vylamové, která ji oslabila a obrala o medaili. Dokázala ji však nahradit Danča Řiháková, která si suverénním a taktickým výkonem doběhla pro stříbro a nominaci na mezistátní utkání do 18 let v krásném osobáku! Celková bilance druhé, čtvrté, páté, tři sedmá a jedno osmé místo je sen…“ chválil spokojený předseda AK AHA a trenér Luboš Stloukal.