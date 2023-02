Extraliga XV

1. kolo

RC Praga Praha

– JIMI RC Vyškov 12:59

Poločas: 5:30. Pětky: 2:9. Body: Brůžek 5 (P), Novotný 5 (P), Nkone 2 (KP) – M. Kovář 21 (2xP, TK, 4xKP), Prachař 10 (2xP), Pantůček 10 (2xP), Pytela 5 (P), Trunečka 5 (P), Šenk 5 (P), Moček 3 (TK).

Sestava JIMI: Jaroš, O. Kovář, Vrána, Monček, Trunečka, Janek, Jordánek, J. Kovář, Pořízek, M. Kovář, Prachař, Pantůček, Havránek, Pytela, Šenk – Májovský, Voráč, Fialka, Szeremeta, Toman, Mrazčínský. Trenér: Pavel Pala.

Další výsledky: Říčany – Zlín 88:0 (34:0), Sparta – Dragon Brno 25:17 (17:3), Tatra – Slavia 19:12 (14:5).

Tabulka po 1. kole:

1. Říčany 1 1 0 0 88:0 5

2. Vyškov 1 1 0 0 59:12 5

3. Sparta 1 1 0 0 25:17 5

4. Smíchov 1 1 0 0 19:12 4

5. Slavia 1 0 0 1 12:19 1

6. Dr. Brno 1 0 0 1 17:25 0

7. Praga 1 0 0 1 12:59 0

8. Zlín 1 0 0 1 0:88 0

Příští kolo: Zlín – Vyškov, sobota 4. 3. (11.00).

„První půle byla opravdu koukatelná, tohle muselo diváky bavit. Možná, že právě Pragovka nebyla v ideálním složení, ale i nám vypadli někteří kluci (chyběla mj. velká loňská opora z Říčan hostující Jan Kučera, pozn. red.) a určitě jsme nehráli ve složení, jaké bych si představoval. Možná že ti, co nastoupili, se právě o to víc semkli a šli do utkání maximálně koncentrovaně a hráli opravdu dobře,“ chválil své svěřence trenér Pavel Pala.

Zdůraznil, že vítězství bylo dílem celého kolektivu, nicméně některým individuálním výkonům se tleskalo. Po delší herní pauze byl na tříčtvrtce hodně vidět Jiří Pantůček. Výborně zahráli i zadák Michal Havránek či kapitán a útoková spojka Martin Kovář, nebo překvapivě rychle sprintující pilíř David Jaroš. Pala potvrdil, že výsledek odpovídá průběhu zápasu.

„Ano, bylo to dost jednoznačné, jako výsledek i herně. Poměrně brzo jsme dali pětku (ve 3. minutě David Jaroš, pozn. red.) a v podstatě jsme pak měli celé utkání pod kontrolou. Možná s výjimkou krátké pasáže ve druhém poločase, kdy se hra trochu srovnala. Ale ani tehdy nehrozilo, že by nás měli přehrát. Tohle vítězství i výkon mám samozřejmě můžou zdravě zvednout sebevědomí. A taky si myslím, že by si naši soupeři mohli uvědomit, že Vyškov na podzim fungoval v úplně jiném režimu. Jsme zpátky, extraliga je úplně jiná soutěž a zájem hráčů o ni je úplně jiný, než o podzimní pohár. Snad jsme se i trošku uklidnili, ale teď musíme vítězství potvrdit v dalších kolech, kdy hrajeme ve Zlíně a potom doma derby s Dragonem Brno,“ upozornil šéf lavičky vyškovských ragbistů.