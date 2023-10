Jeden turnaj a jeden odložený zápas se měly o víkendu hrát v okresním přeboru futsalistů. Z turnaje ve Vyškově ovšem také zůstalo jediné utkání, protože domácí tým Orlů nedal dohromady ani minimální počet hráčů.

V Bučovicích se hrál odložený zápas z pátého kola mezi domácím Sokolem a Amorem Kloboučky Vyškov C, tedy úřadujícím okresním přeborníkem. Ve Vyškově šlágr podzimu mezi domácím Amorem Kloboučky Vyškov C a Orly z Bučovic.

Okresní přebor

Sportovní areál Školní Bučovice: Sokol Bučovice – Amor Vyškov C 4:6 (2:3), Vágner David, Svoboda Dušan, Kotík Milan, Kohoutek Jan – Ševčík Milan 4, Tichý Pavel, Chadima Jan.

SA Orel Vyškov: Amor Vyškov C – Orli Bučovice 3:4 (1:3), Gregor Petr 2, Ševčík Milan – Koudelka Petr 2, Bárek Jakub, Dufek Ladislav. Orli Bučovice – Orli Vyškov 5:0 kontumačně. Amor Vyškov C – Orli Vyškov 5:0 kontumačně.

1. Lazor Vyškov 5 4 0 1 38:15 12

2. Amor C 4 3 0 1 19:11 9

3. Orli Bučovice 4 3 0 1 20:14 9

4. Krásensko 1 1 0 0 7:5 3

5. S. Bučovice 3 1 0 2 12:20 3

6. Marefy 2 0 0 2 10:16 0

7. Orli Vyškov 5 0 0 5 10:35 0

Střelci branek:

Lička Martin (Lazor Vyškov) – 8, Ertl Jan (Lazor Vyškov) – 7, Lička Josef (Lazor Vyškov) – 7, Drlík Martin (Sokol Bučovice) – 6, Ševčík Milan (Amor Vyškov) 6, Dubrovský Matyáš (Orli Vyškov) – 5 atd.

Další program:

Hřiště ZŠ Školní Bučovice - pátek 6. října od 18.00: Sokol Bučovice – Orli Bučovice, Orli Vyškov – JČ Marefy, Sokol Bučovice – JČ Marefy.

Komentář předsedy okresní komise futsalu Franty Tobolíka:

„Bučovičtí Sokoli pokračují ve zlepšených výkonech z loňského ročníku a doma sehráli s favoritem vyrovnaný zápas, který tým hostů rozhodl díky větším zkušenostem vždy o jeden gól v obou poločasech. Ve Vyškově byl favoritem domácí Amor C, který již sedmkrát obhájil první okresní příčku. Naproti tomu Orli v posledních šesti ročnících skončili čtyřikrát třetí. Amoru tentokrát chyběly některé opory, Orli přijeli v optimální sestavě, takže zápas byl velmi vyrovnaný a dramatický. V prvním poločase se hrálo nahoru dolů a šance se střídaly na obou stranách, jenže v zakončení byli úspěšnější hosté. Ve druhém poločase měli mírně navrch domácí a zaslouženě vyrovnali skóre. Avšak pár minut před koncem se usmálo štěstíčko na hosty a získali plný počet bodů. Úroveň zápasu opět snesla vysoké měřítko. Výsledek zdramatizoval tabulku. První tři týmy mají každý jednu prohru a vede Lazor jen díky více odehraným zápasům.“