Měly se dokonce rozdělovat tituly mistrů České republiky. „Křest" první kategorie, domácí šampionát mužů, žen, juniorů a juniorek v běhu na deset kilometrů. Pandemie covid-19 udělala plánům slavkovských pořadatelů čáru přes rozpočet. A to doslova.

„Více méně jsme měli všechno hotové a připravené. A až na nějaké drobnosti i zaplacené. Devadesát procent nákladů už na to padlo. Ty nezaplacené položky jsou vlastně jen platby, které se měly hradit až po mistrovství," smutně shrnul předseda pořádajícího klubu Atletika Slavkov u Brna Jakub Navrátil.

Pro celostátní karanténu je mistrovství je odloženo. Oficiální náhradní termín Slavkovští ještě nedostali, ale hovoří se o 25. červenci. „To pro desítku na dráze není zrovna ideální doba, ale pokud se to potvrdí, přizpůsobíme se. Samozřejmě mě odložení velice mrzí. Měla to být první velká akce v novém areálu a nebylo jednoduché ji sem do Slavkova dostat. Příprava stála spoustu úsilí mnoha lidí a jak jsem řekl, taky hodně peněz. Ale situaci chápeme a nedá se s tím nic dělat," pokrčil rameny zároveň i šéf pořadatelského štábu.

Navrátila mrzí i to, že klub přišel i soutěže pro mládež. Na jaře se mělo ve Slavkově konat i jedno kolo krajských soutěží družstev mladšího žactva a přípravek. U nich zatím není jisté, zda se vůbec budou nahrazovat. „Původní podzimní termín snad zůstane finálovému klání soutěže družstev přípravek. To jsme pořádali už loni a předloni a asi jsme se osvědčili, takže nám to krajský svaz opět přiklepl. Doufejme, že to už sport poběží normálně,“ přeje si Navrátil.

Státní omezení sportovní činnost samozřejmě ovlivnila i celkovou činnost slavkovského atletického klubu, který se aktuálně zaměřuje především na mládež. „Trénujeme tak, aby to bylo v souladu s podmínkami vlády. To znamená v malých skupinkách a v rozestupech a tak, abychom se nepotkávali. Jedna skupina chodí na trénink hned po obědě, ta druhá moje, protože mám své zaměstnání, až odpoledne. Účast je sice malá, ale je dobré, že se vůbec něco dělá. Je to lepší než sedět doma, nebo tu atletiku ladit někde na dvorku. Já tu situaci nechci zlehčovat, ale věřím, že to státní správa brzy trošku uvolní, a že se bude dát zase o trošku víc a líp trénovat,“ přeje si předseda AK Atletika Slavkov u Brna.