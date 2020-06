První letošní domácí šampionát se měl původně konat v poslední dubnovou sobotu a po vynuceném odložení pro karanténu byli slavkovští pořadatelé rádi, že se neposunul až na červenec. Termín moc nevyhovující z hlediska očekávané návštěvnosti a počasí. V prvním případě se poslední červnová sobota ukázala jako dobré řešení, ve druhém to vlastně bylo jedno. Bez nadsázky řečeno, atleti bojovali se soupeři i s počasím. Mistrovství se „trefilo“ do letošního prvního tropického dne.

Vedra si „užily“ hlavně ženy, přestože svůj závod odstartovaly až krátce před osmnáctou hodinou. Tento první závod programu také nabídl nejdramatičtější zápletku. Od prvních metrů se všem vzdalovaly Marcela Joglová a hlavní favoritka Moira Stewartová, která měla na kontě už čtyři tituly. Po několika úvodních kolech, které odtáhla Joglová, se navíc začaly na čele střídat a jejich náskok narůstal až na celé kolo před třetí Julií-Annou Lily Bell. Pro závěrečný finiš měla pak více sil Stewartová.

„Hodně to bolelo, bylo horko a měla jsem kvalitní soupeřku. Ano, tento titul byl jeden z nejtěžších. Taktiku jsme si předem nedomlouvaly. To vyplynulo ze závodu, po pár kolečkách jsem Marcele nabídla, že ji vystřídám, a pak už jsme to táhly spolu,“ komentovala vítězka svůj pátý titul.

V závodě měl jedno ze svých dvou želízek v ohni i vyškovský AK AHA. Juniorka Tereza Mazlová měla jedinou soupeřku, takže v této kategorii se titul neuděloval. Zatímco Julia Anna Lily Bell si to vynahradila celkovým třetím místem, pro Vyškovanku byl závod nad její síly a zhruba v polovině z něj odstoupila.

MČR běhu na 10 km



Slavkov u Brna

Muži:

1. Vít Pavlišta (Slovan Liberec) 30:14.01, 2. Martin Zajíc (Univerzita Brno) 30:46.73, 3. Vladimír Marčík (USK Praha) 30:59.55, 4. Jan Kohut (FS Blansko) 31:48.50, 5. Tomáš Navrátil (AK Kroměříž) 31:54.98, 6. David Vaš (Sokol České Budějovice ) 31:56.8.

Ženy:

1. Moira Stewartová (Spartak Praha) 34:20.75, 2. Marcela Joglová (HTW) 34:22.05, 3. Julia-Anna Lily Bell (USK Praha) 36:36.25, 4. Barbora Jíšová (USK Praha) 37:30.51, 5. Tereza Jagošová (Moravská Slavia Brno) 38:39.05, 6. Daniela Treglerová (Slavia Praha) 40:06.52.

Junioři:

1. Roman Pazdera (Sokol Kolín) 33:07.33, 2. Ondřej Studnička (TJ Šumperk) 33:15.48, 3. Václav Vandrovec (SK Přerov ) 33:31.58, 4. Marek Voborský (Dukla Praha) 35:00.98, 5. Martin Čmelík (SK Hranice) 35:51.89.

Muži B:

1. Jan Volár (AC Ústí n. L.) 31:49.93, 2. Ondřej Rosa (Univerzita Brno) 33:11.64, 3 . Lukáš Krýsl (AC Domažlice) 33:14.56.

„Jsem zklamaná. Chtěla jsem hlavně doběhnout, ale taky v nějakém solidním čase. Takže se vůbec nic nepovedlo. Byla jsem úplně vyčerpaná, tak nemělo smysl to natahovat dál. Bylo hrozné horko a v takovém počasí já nerada běhám. Takže to možná z části byla i psychika, asi jsem o těch podmínkách, které mně nesedly, moc přemýšlela. Já se specializuji na kratší tratě a desítku jsem si chtěla vyzkoušet. Nevyšlo to, ale určitě si ji příští rok zopakuju. Snad s lepším výsledkem,“ zhodnotila mladá Vyškovanka svůj nevydařený start.

Jako pátá proběhla cílem Brňanka Tereza Jagošová. I ona přiznala, že bojovala hlavně s počasím.

„Jsem ráda, že jsem v tom vedru vůbec doběhla. Před závodem jsem si myslela i na nějaký dobrý čas, ale hodně brzy jsem zjistila, že to na čas nepůjde a úspěchem bude vůbec to dojet do cíle. Byl to můj první závod po koronavirové pauze a nesmírně těžký,“ sdělila závodnice Moravské Slavie.

Společný závod B mužů a juniorů odtáhl od začátku ústecký Jan Volár. Za jeho sólem se ale bojovalo o juniorské medaile. Velkým favoritem byl brněnský obhájce titulu Jan Švejnoha, jenže souboj s horkem nezvládl a brzy ze závodu odstoupil. Stejný osud potkal i druhého reprezentanta AHA Vyškov Jakuba Bárka. Od začátku sice zvolil na pohled účelnou taktiku a držel se na pozici zhruba uprostřed „pelotonu“, ale ani to nestačilo, po sedmém kilometru i on skončil v sanitce na kyslíku.

„Jsem vyčerpán, jak fyzicky tak psychicky. Potřebuji si odpočinout a všechno si pak urovnat v hlavě,“ stačil jen hlesnout před odjezdem do nemocnice.

„Asi na něj dolehlo nasazení posledních týdnů. Maturoval, absolvoval dvoje přijímačky na vysokou školu, a možná nezvládl i ten tlak okolí. Je tady kousek od Slavkova, z Letonic, měl tu hodně příznivců a určitě se chtěl předvést z lepším světle. Z mého pohledu má na víc, ale nedokázal to prodat. Terka je spíše steeplařka, na 2000 metrů byla osmá na mistrovství republiky. Ale má naběhané, a tak platí to, co o Kubovi. Čekal jsem, že to vládne líp,“ ohlédl se za nevydařenou účastí svých svěřenců trenér AHA Jiří Hajzler.

Hlavní mistrovský závod mužů se běžel v už přece jen trochu příznivějším klimatu. Jeho režii na sebe vzal zkušený Liberečan Vít Pavlišta. Přestože inklinuje spíše k maratonu, ve Slavkově ukázal, že umí skvěle běhat i na dráze. Svým soupeřům nedal šanci a navázal na svůj triumf z roku 2017.

„Nečekal jsem, že to nakonec bude relativně snadný závod. Myslel jsem si, že víc budou zlobit mladí kluci, kteří letos běhají výborné časy na pětce i trojce, Vláďa Marčík, Martin Zajíc, měl tu být i Marek Chrastina. Nakonec mně pomohli jen rozběhnout závod. Počasí bylo příšerné, ale běželo se mně dobře. Pro nás už byla půlka dráhy ve stínu, ale holky, ty to měly moc těžké. A musím pochválil slavkovské publikum. Paráda. Není pravidlem, aby na atletických závodech u nás byli diváci a slavkovští navíc i výborně fandili,“ zdůraznil nový český mistr na desetikilometrové trati Pavlišta.

Jihomoravské akcie měl držet v rukou hlavně vytrvalec VSK Univerzita Brno Jiří Homoláč. Už po prvních kolech ale na něm bylo vidět, že spíše bojuje sám se sebou a nakonec také sám své trápení ukončil. Brněnský klub ale zkrátka nepřišel. Pro stříbro si poměrně bezpečně doběhl Homoláčův dvacetiletý oddílový kolega, vítězem zmíněný Martin Zajíc.

„S Vítkem a Vladimírem (3. místo: Vladimír Marčík, pozn. red.) jsme chtěli běžet na čas 30:00 a raději pod. Umístění jsme neřešili. Ten čas tedy není nic moc, ale mně to vynahrazuje medaile. Je to zatím můj největší úspěch. Bylo jasné, že na Vítka nemám, tak jsem se držel Vladimíra. Když jsem pak cítil, že trochu odpadává, tak jsem ho předběhl a pak jsem si už jen kontroloval, aby mě nepředběhl on,“ radoval se v cíli „stříbrný“ Brňan.

Pokud nový mistr republiky Vít Pavliška pochválil diváky, pak se sluší stejně ocenit i domácí pořadatele. Premiéru českého vrcholového podniku zvládli se ctí.

„Mrzelo nás odložení, protože jsme na přípravu vynaložili opravdu hodně úsilí. Na druhou stranu díky odložení jsme na všechno měli víc času a podařilo se nám nashromáždit dost slušný zástup všech možných i nemožných pomocníků a hlavně rozhodčích. To všechno jde ruku v ruce s tím hladkým průběhem. Obdivuju hlavně ženy, které měly nejkrutější podmínky a fantastickým způsobem se porvaly o první místo. Co se týká diváků, vždycky to může být lepší, ale jsem spokojený. Desítka na dráze pro diváky není až tak atraktivní disciplínou a podívanou. Tribuna byla víceméně zaplněná a stálo se i okolo dráhy. Jsem rád, že jsme takovou soutěž do Slavkova dostali. Kdy bude další podobná, to teď nedokážu odhadnout. V příštím roce určitě ne, protože uzávěrka žádostí o pořádání už proběhla. Ale přiznávám, že už mně vrtají v hlavě závody podobného typu. Třeba jako je mezistátní utkání, což je minimálně stejně prestižní závod, ale navíc se spoustou disciplín a vynikajících závodníků. Třeba takové utkání atletů do 22 let,“ komentoval mistrovství spokojený předseda pořádajícího klubu Atletika Slavkov a ředitel mítinku Jakub Navrátil.