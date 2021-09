Irena Pospíšilová skončila v Běhu Emila Zátopka (23 km) z Kopřivnice do Rožnova na čtvrtém místě v kategorii a byla členkou smíšeného družstva, které obsadilo druhé místo. Náročný Brněnský masakr (62 km s převýšením 2314 metrů) vyhrál čase 5:17:39 Petr Hének. Silvie Divišová se s dcerou Emou prosadily na Hrotovické desítce. Na kratší trati (2,5 km) byla Ema druhá mezi ženami. Absolutně druhá byla Silvie v hlavním závodě svoji kategorii vyhrála. Závod Soběchlebský šKrpál (11,5 km) dokončila Simona Grulichcová jako druhá žena a svoji kategorii vyhrála.

Nejlepší čeští žákovští atleti bojovali v Mladé Boleslavi. Slavkovská atletika tam měla dva zástupce. Běžce Lukáše Boka (60 m, 300 m) a koulaře a oštěpaře Jana Fialu. Bok si kvalitním osobním rekordem rovných 38 sekund zajistil účast ve finále běhu na 300 metrů. Fiala se prosadil v závodě koulařů, kde nastupoval s nejlepším letošním výkonem 15,36 metru v nepříjemné roli favorita. Přestože zůstával po úvodních pokusech daleko za očekáváním, dokázal se koncentrovat a čtvrtým pokusem 16,22 metru posunul letošní nejlepší koulařský výkon ve své kategorii a do Slavkova dovezl zlato.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.