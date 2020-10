Posledním bodem programu měl být zápas v supertěžké váze Brňana Michala Konečného s holandským soupeřem. Ten ale na poslední chvíli účast odřekl, takže velmi operativně do finálového duelu naskočil zástupce klubu CHB GYM Slavkov u Brna Michal Zezulka. I když na přípravu měl pouze dva dny, výzvu bez váhání přijal.

„Oba Michalové se do souboje opřeli opravdu, jak se patří. Od prvního okamžiku bylo více než jasné, že ve váhové kategorii nad 100 kilogramů se již na žádné hopsání rozhodně nehraje. Dominantní síly Michala Konečného jsme si byli velice dobře vědomi. V jeho posledním zápase v brněnské Garáži, svého soupeře doslova a do písmene v posledním kole umlátil a zvítězil tak zaslouženě KO. Na 4Corners byl ovšem Michal Zezulka právě na Konečného kadenci velice dobře připravený a od prvního okamžiku zápasu si dokázal udržet svého soupeře dostatečně od těla. Bitva to byla opravdu jako řemen, a to s vysokou tvrdostí obou fighterů! Zezulka od prvního okamžiku perfektně plnil taktiku a zaslouženě zvítězil v poměru 3:0 na body. Troufám si tvrdit, že zápas byl opravdovým vrcholem celého turnaje,“ popsal duel trenér a předseda CHB GYM Slavkov u Brna Bohuslav Chudáček.

Nábor:



CHB GYM Slavkov u Brna

Veškeré informace jsou na: www.chbgym.cz

případně na

facebook CHB GYM

Slavkovský oddíl muaythai, kickboxu a boxu působí od prosince loňského roku v nově upravených prostorech na Palackém náměstí. Přestože jeho rozvoj značně zbrzdila problematika Covid 19, dokázali se jeho borci perfektně připravit na vlastně první velkou akci, mistrovství republiky v kickboxu. A ze zářijového šampionátu v Teplicích dokonce přivezli tři medaile, včetně té nejcennější. Mistrovský titul v supertěžké váze vybojoval právě Michal Zezulka, který je současně v klubu i trenérem. Na mistrovství republiky byl nominován hned ve dvou disciplínách. Nejprve v disciplíně Fullcontakt, ve které získal stříbrnou medaili. A hned ve druhé v disciplíně K1 vystoupal až na vrchol nejvyšší a stal se tak republikovým šampiónem disciplíny K1 asociace CSFu pro rok 2020.

V další disciplíně kick light, v kategorii žáků do 11 let ve váze do 32 kilogramů, vybojoval ve svém debutním zápase Martin Lučný stříbrnou medaili.

„Martin je obrovskou fighterskou nadějí a rozhodně do budoucna i velikým příslibem pro náš klub. Je to veliký úspěch, přivézt si z vůbec prvního výjezdu, navíc z mistrovství České republiky, dvě stříbrné a jednu zlatou medaili. Oběma kickboxerům ke skvělým sportovním úspěchům blahopřejeme. A touto cestou chci poděkovat i městu Slavkov u Brna za podporu v rozvoji mládeže a našeho sportovního klubu CHB GYM,“ zdůraznil Chudáček.

Ten zároveň připomněl, že CHB GYM hledá do svých řad nové tváře pro disciplíny muaythai, kickbox i box. Zájemci mohou přijít nově otevřených prostor na Palackém náměstí 126, a to vždy každé pondělí až pátek od 17.30, případně od 19.00 hodin.