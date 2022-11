Plzeňští studenti přijeli do Bučovic bez své největší útočné síly Davida Konečného, který měl trenérské povinnosti u družstva žen. V hale ZŠ 710 je přivítali dvě stovky diváků, kteří hnali domácí sokoly za vítězstvím. Ti po pomalejším rozjezdu jejich přání splnili.

„Na začátku hráči často kazili servis a příjem také nebyl ideální pro kombinační hru středem. Brzy se však na smeči rozehrál Lukáš Čeketa, který nastoupil poprvé od začátku. K chycení správného herního rytmu přispěl hodně i blokař Josef Mlčúch. Po zisku první sady už jsme dominovali. Ve druhém setu od stavu 15:9 do zápasu postupně přišli další noví hráči. Dařilo se nám zejména na servisu, kde si Vít Jakubec připsal pět es. Před prestižním sokolským derby jsme získali důležité tři body a hlavně zdravé sebevědomí,“ shrnul zápas trenér Zbyněk Čížek.

I. liga mužů:

TJ Sokol Bučovice

– USK Slavia Plzeň 3:0

Sety: 25:22, 25:14, 25:19. Diváků: 200. Bučovice: Čeketa, Kobolka, Červinka, Minda, Mlčúch, Jakubec, libero Špelda – Toman, Neubauer, Kristian, Masař, Kán, Vodička.

TJ Sokol Bučovice –

TJ Sokol Dobřichovice 3:1

Sety: 26:24, 23:25, 25:17, 25:18. Bučovice: Kobolka, Neubauer, Masař, Minda, Varous, Kristian, libero Špelda – Jakubec, Kán, Drozd, Červinka. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

Tabulka:

1. BV Ostrava 8 7 0 1 0 23:7 22

2. Bučovice 8 6 1 0 1 21:8 20

3. Dobřichovice 8 4 2 0 2 19:12 16

4. Lvi Praha B 8 5 0 0 3 15:10 15

5. VK Brno 8 4 0 2 2 16:14 14

6. Hr. Králové 8 3 2 0 3 17:15 13

7. Velké Meziříčí 8 3 1 0 4 15:16 11

8. Plzeň 8 2 1 0 5 11:18 8

9. Liberec B 8 2 0 2 4 13:18 8

10. MFF Praha 8 2 0 2 4 11:19 8

11. ČZU Praha 8 2 0 1 5 10:19 7

12. Č. Budějov. B 8 0 1 0 7 8:23 2

Utkání s Dobřichovicemi bylo reprízou jarního prvoligového semifinále, v němž byli úspěšnější Bučovičtí. I hosté byli evidentně dobře naladění. V předchozím utkání totiž vyhráli v Ostravě 3:2 a hlavního favorita soutěže tak jako první obrali o nějaké body. V sestavě jim chyběly zraněné opory Vladimír Mikulenka a Michal Záveský. Bučovice jako obvykle v sobotním zápase nemohly postavit zlínské pendly, a také Josefa Mlčúcha. Na úvod byla na domácích hráčích vidět nervozita, což se projevovalo hlavně na příjmu. Nahrávač David Masař téměř nemohl kombinovat středem sítě, ale jen po kůlech. V koncovce vyrovnaného setu přesto využili druhý setbol po útočné chybě hostujícího Davida Kuboše. Druhý set Bučovice zlepšily příjem a vedly 5:0 a 7:2. Po sérii chyb to ale rychle bylo naopak a prohrávali 10:12. Kromě Davida Neubauera se ostatní těžko prosazovali v útoku, a potíže měla také obrana na síti. Za stavu 19:24, kdy měly Dobřichovice první setbol, domácí trenéři přikročili ke změnám v sestavě. Střídání jim vyšlo, ale na obrat to nestačilo. Hosté srovnali na 1:1. Po šňůře kvalitních servisů mladého Adama Kána ale využili až pátý setbol.

„Ve třetím setu jsme vedli od jeho úvodu po sérii Iva Kobolky na smeči. Po hladké třetí sadě jsme dobře rozehráli i čtvrtou a vedli 6:1. Na hostech začínala být patrná únava z těžkého pátečního zápasu v Ostravě. Vypadalo to nadějně, jenže oni potvrdili pověst houževnatého mužstva, a dotáhli až na stav 15:14. Nás pak vrátili do zápasu hlavně smečař Josef Drozd a nahrávač Kristián Červinka. Ti zpřesnili hru a zápas jsme dotáhli do vítězného konce,“ zhodnotil Čížek sokolské derby.

To bylo přímým soubojem o druhé místo. Domácí sokoli je uhájili a navíc před svým rivalem mají již čtyřbodový náskok.

„Jsem rád, že jsme udrželi čisté konto domácího prostředí. Samozřejmě i pro naše fanoušky, kteří už mají sobotu zafixovánu jako volejbalovou a opravdu nám násobí výhodu domácího prostředí. Výhry nad Dobřichovicemi si hodně ceníme a zejména proto, že nám nešel příjem a obrana na bloku jako v jiných zápasech. V derby opět padly karty, i červená na naší straně, ale to už k těmto zápasům patří. Máme vyrovnaný tým a dnes nás bodově táhl David Neubauer, který položil osmnáct balónů. Byl to jeho nejlepší zápas v sezoně,“ pochválil domácí lodivod muže s kapitánskou páskou.

Druhá nejvyšší domácí soutěž volejbalistů bude pokračovat 11. a 12. listopadu. Bučovice nejprve pojedou do Prahy, kde se střetnou s MFF UK, o den později nastoupí v Hradci Králové proti Slavii.