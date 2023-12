Sokolské derby zahájí nadstavbu o pozice pro čtvrtfinále I. ligy volejbalistů

Do druhé fáze vstoupí v pátek večer I. liga volejbalistů. V elitní skupině nadstavbové části se utkají tři nejlepší týmy ze základních skupin A a B. Půjde o nasazení na prvním až šestém místě do čtvrtfinále play-off. Do něj postoupí i dvě nejlepší mužstva ze společné skupiny o 7. - 14. místo, tedy mužstev, která v základu skončila na čtvrtých až sedmých místech. Do pokračování si všechny týmy přenášejí jen vzájemné výsledky ze základních skupin.

