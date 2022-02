Vzhledem k dvěma čtvrtfinálovým prohrám Bučovičtí respektovali roli favorita domácího celku, ale zároveň do série šli s přáním překvapit. Na první pokus se jim to nepovedlo.

„Rozdíl byl hlavně v kvalitě servisu. Oni velmi dobře porávali a především Záveský měl v každém setu série dvou až tří přímých bodů ze servisů. Tím dodával klid celému mužstvu. Tam byl zásadní rozdíl. My si prohlédneme video a některé věci si vyříkáme. Jak jsem naznačil, musíme být odvážnější na podání a tipnout sestavu, která bude lépe čelit tomu jejich tlaku na servisu. To znamená lepší přihrávačskou sestavu,“ řekl k utkání a k plánům pro odvetu trenér Bučovic Zbyněk Čížek.

I. liga mužů

Semifinále:

Sokol Dobřichovice

– Sokol Bučovice 3:0

Sety: 25:22, 25:21, 25:16. Stav série: 1:0. Bučovice: Provazník, Perry, Neubauer, Mrázek, Varous, Mlčúch , Kovařík (L) – Červinka, Minda, Dítě, Kristian. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

VK Benátky n. J. - Slavia Hradec Králové 1:3

Sety: 18:25, 25:23, 20:25, 23:25. Stav série: 0:1.

Zřejmě klíčovým momentem celého zápasu byla koncovka první sady, v níž se soupeři střídali ve vedení. Za stavu 21:20 pro domácí pokazili hosté útok středem a v následující přípravě útoku jim rozhodčí zapískal při přihrávce tažený míč. Domácím pak náskok tří bodů stačil k poměrně jistému zakončení sady. I druhý set byl vyrovnaný, ale s tím rozdílem, že hosté většinou dotahovali dobřichovické vedení. Postupně narůstající převaha domácích se pak plně projevila v poslední sadě, která probíhala zcela v jejich režii.

Přestože ve čtvrtfinále byl souboj Benátek n. J. s Hradcem Králové nerozhodný, oba soupeři vyhráli na palubovce soupeře 3:2, označil Čížek semifinálový hradecký úspěch v Benátkách za veliké překvapení. Bohužel, zřejmě ale ne úplně nevysvětlitelné. Vzhledem k situaci na Ukrajině.

„Samozřejmě jsme si zjišťovali, jaký byl průběh. Je smutné, že se tam podepsala i politická situace. Benátky mají v mužstvu dva Ukrajince a s těmi to prý zamávalo totálně. Tyhle věci se bohužel dějí a pro sport je to velká škoda. Na druhou stranu je to semifinále první ligy a ptát se na to později asi nikdo nebude. Benátky budou pod větším tlakem. Uvidíme, jak to ustojí,“ poznamenal bučovický kouč.

K vyhlídkám svého mužstva s Dobřichovicích jen stručně dodal. „Každý zápas je samozřejmě jiný. Určitě se pokusíme vylepšit nejen náš výkon, ale i výsledek,“ ujistil Čížek.