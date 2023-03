„Jsme spokojení. Do Velkého Meziříčí je to kousek, takže bude dost času regenerovat případnou únavu po pátečním zápase. Kdybychom jeli někam daleko, tak v autobuse to není optimální. Je to pro nás to nejlepší, co nás mohlo potkat,“ kvituje výsledek předkola play-off trenér a manažer sokolů Zbyněk Čížek.

Bučovice už popáté vstupují do play-off coby vítěz základní části, tedy všech dohraných ročníků, v nichž startovali. Tím pádem jsou i ve čtvrtfinálovém duelu favoritem. Velké Meziříčí naopak postoupilo do předkola play-off z posledního, tedy desátého místa, ale pak doslova přejelo v tabulce sedmé béčko Lvů Praha 3:0 u nich a 3:1 doma. Upozorněním pro sokoly, aby nic nepodcenili, může být i v podstatě vyrovnaná vzájemná bilance. Oba týmy doma vyhrály, Bučovičtí si odvezli bonusový body za dva uhrané sety.

I. liga mužů - čtvrtfinále:

1. zápas:

TJ Sokol Bučovice

- TJ Spartak Velké Meziříčí

Pátek 3. 3. (19.00), SH Školní ulice.

2. zápas:

Velké Meziříčí - Bučovice

Sobota 4. 3. (17.00), SH Komenského ul.

Případný 3. zápas:

Bučovice – Velké Meziříčí

Sobota 11. 3. (18.00).

Vzájemná utkání v základní části: Bučovice – Velké Meziříčí 3:1 (-18, 27, 15, 17), Velké Meziříčí – Bučovice 3:2 (18, -14, -19, 21, 12).

„Důležité bude, kdo se dřív otřepe a shodí nervozitu a taky, kdo se trefí do servisu. V tom máme malinkou nevýhodu, protože Velké Meziříčí je díky předkolu rozehranější. A jistěže postoupili velice překvapivě, a také nečekaně hladce. Budou na koni. My jsme teď pracovali celou dobu na tom, abychom co nejvíc navodili takové to zápasové tempo, protože přece jenom čtrnáctidenní pauza od konce základní části na nás byla trochu vidět. Ale tento týden už cítím, že všichni kluci jsou úplně natěšení a koncentrovaní na zahájení série,“ ujistil kouč sokolů.

Se svým trenérským kolegou Jaroslavem Vlkem budou mít v zítřejším utkání k dispozici kompletní mužstvo, v sobotu budou chybět dva hostující Zlíňané Lukáš Čeketa a Ladislav Toman, a také Josef Mlčúch. V domácí hale oddíl připraví pro diváky zajímavá „lákadla“.

Novinou letošního play-off je upravený systém nasazení dvojic. Není klasický pavouk a po čtvrtfinále z postupujících půjde na sebe nejlépe postavený tým po základní části s nejhůře postaveným po základní části. Takže pro případné semifinále připadá v úvahu hned několik soupeřů.

„Tohle teď opravdu neřešíme, klidně to může být i Liberec B, který hraje sérii z s druhými Beskydy. Samozřejmě za normálního předpokladu, by to měl být někdo z dvojičky Hradec Králové – Brno. Ale důrazně znovu říkám, že my se nedíváme tak daleko a teď se soustředíme na první důležitý krok. To znamená zvládnout doma úvodní zápas s Velkým Meziříčí, dostat se do optimální pohody a pokud možno vyhnout se třetímu zápasu,“ naznačil Čížek čtvrtfinálový plán.