„Už to bylo moc potřeba. Stavěly se ještě v akci „Z“ a ty materiály se tehdy sháněly všelijak a zlevňovalo se i za cenu kvality. Takže prostě dosloužily. Byli jsme připravení je přestavět už před čtyřmi roky, kdy jsme napodruhé získali příslib státních financí. Dokonce bylo hotové kompletní administrativní zajištění a v podstatě jsme už čekali na peníze ze státní dotace. Byla to otázka jen dnů. Bohužel přišel do toho ten známý průšvih s přerozdělováním státních financí na sport, všechno na poslední chvíli krachlo a bylo zastavené,“ připomněl počáteční komplikace manažer místního druholigového volejbalového klubu a garant akce Arnošt Šmerda.

Místo státu tentokrát pomohla obec. Ze svých zdrojů pro rekonstrukci vyčlenila 2,3 miliónů korun. Za ně tam teď stojí prakticky nové moderní sportovní zařízení.

„Vybouraly se všechny příčky, takže zůstaly jen hlavní zdi, které jsou z tvárnic z ytongu, a střecha, na kterou se ale položila nová krytina a udělaly se nové rýny. Všechno se podizolovalo, nové jsou všechny rozvody, voda, elektrika, odpady, celá terasa je teď zastřešená. Hotové jsou stropy a teď už zbývají jen omítky a obklady. To proto, že sárdobetonové podlahy musejí pořádně vyschnout a vyzrát, takže musíme měsíc počkat. Pak se tedy dodělají omítky, dlažby a obklady a zbývající práce. Příští rok ještě uděláme celé nové venkovní oplocení,“ vyčetl Šmerda ze „stavebního deníku“.

Útulný areálek se čtyřmi antukovými kurty je po celý týden normálně otevřený veřejnosti a tak to zůstane i po rekonstrukci šaten. Ty samozřejmě budou sloužit především oficiálním klubům volejbalu a nohejbalu, který zde má stejně jako volejbal dlouholetou tradici s druholigovým puncem. Otevírací pásku by jejich představitelé chtěli slavnostně přestřihnout do konce června.

„Pokud to půjde, pozvali bychom nějakého atraktivního soupeře a sehráli propagační utkání. Myslím, že něco podobného nachystají i nohejbalisté. Ale počítáme především s jakýmsi sportovním dnem, nebo dnem otevřených dveří, aby se sem mohli lidé přijít podívat,“ ujistil volejbalový šéf.

V rekonstruovaném zařízení jsou dvě kabiny pro družstva, obě se samostatnými sprchami a záchodem, stejně vybavená šatna pro rozhodčí a zázemí se skladem pro správce. Hodně si Šmerda starší považuje, že tu je i prostorná klubová místnost.

„Už mě štvalo, jak to tady vypadalo, takže teď jsem strašně spokojený. Je to moje takové poslední splněné přání. Fakt je to moc pěkné. Máme velkou klubovnu s kuchyňkou, která nám moc chyběla. To bude velká paráda, televize, krbová kamna, klidně se tam může pobavit dvacet až pětadvacet lidí. Velká zastřešená terasa má 240 metrů čtverečních, tam mohou být i svatby. A měli bychom to tady mít vyřešené na příštím padesát let,“ dodává s úsměvem.

Jedním dechem pak znova připomíná, jak si váží podpory zdejšího obecního úřadu. Je evidentní, že nejen on. Akce sice byla zajištěná dodavatelsky, ale sami sportovci rozhodně jen nepřihlíželi s rukama za zády.

„Chtěli jsme to mít hotové co nejdřív, takže to, co šlo, jsme udělali brigádnicky. Bouračky, výkopové práce, například přes celý areál se kopala nová přípojka vody, a některé další pomocné práce,“ chválil holubický volejbalový manažer.