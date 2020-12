1. Jaký je Váš nejsilnější sportovní zážitek v roce 2020? Zaujal vás třeba nějaký sportovec z Vyškovska nebo s kořeny na Vyškovsku?

2. Setkal jste se s činem, který zůstal utajený, ale zasloužil by si cenu fair-play?

3. Jaký mimosportovní zážitek si budete připomínat?

4. Na který sportovní a osobní vrchol se těšíte v roce 2021?

Sokol Dědice (judo)

trenérka

1. Rok 2020 nejen mě, ale i všechny sportovní nadšence, přibrzdil či dokonce zastavil. Přesto se i na těchto 365 dní budeme moci vzpomínat například mistrovství Evropy v judu v Praze, kde Lukáš Krpálek vybojoval krásnou pátou příčku. Já osobně z místních amatérských sportovců sleduji a smekám před výkony a výsledky amatérské sportovkyně Dany Hylákové v triatlonu a sportovní a trenérské výsledky Aničky Málkové.

2. Cenu fair-play by v letošním roce měli získat ti, kteří zůstali za svou pomoc v rámci covidových opatření utajeni. Ne každý dával na odiv, co dělá, případně o koho se stará aniž by musel. Ale tito lidé zůstali v soukromí, proto alespoň touto cestou bych ráda vyjádřila poděkování.

3. Do paměti se mi vrývají všechny zážitky, které mě spojují s lidmi s nimiž jsem naladěna na stejnou vlnu.

4. V roce 2021 bych se velmi ráda zúčastnila mistrovství Evropy v judu v Athénách a mistrovství světa v polském Krakově a jako osobní vrchol či spíše sen by byla účast na sportovních hrách v japonském Tokiu na sklonku příštího roku. Ale toto jsou vše sny a plány, které můžou být svou realizací posunuty a abychom měli možnost své sny a plány plnit všichni, k tomu bych přála všem hlavně zdraví.

AK Drnovice (atletika)

předseda klubu, trenér

1. Abych pravdu řekl, moc toho nebylo. Zřejmě světové rekordy na 10 000 metrů mužů i žen, které jsem sledoval v televizi.

2. Také zde je to trochu slabší. Možná se to neví, ale biatlonistka Jesica Jislová má kořeny tady u nás, protože její maminka tu začínala s běžeckým lyžování a její děda s babičkou tu pořád žijí. Tak jí docela fandím.

3. Já bych spíš vyzvedl naše doktory a zdravotní sestry. Ti by všichni měli dostat vyznamenání.

4. Asi všichni si budeme připomínat do konce života epidemii koronaviru, která nám převrátila život naruby a změnila určitě navždy naši civilizaci.

5. Nejvíc se těším na to, až se začne normálně sportovat bez jakýchkoliv omezení.

Atletika Slavkov u Brna

předseda klubu, trenér

1. Nejsilnějším sportovním zážitkem bylo určitě mistrovství České republiky v běhu na 10 000 metrů, které se nám přes řadu komplikací způsobených pandemií koronaviru podařilo přeci jen uspořádat u nás ve Slavkově u Brna. Byl to povedený podnik, který ocenil jak Český atletický svaz, tak i závodníci i diváci. Je to pro nás velkou motivací do další práce. Osobně jsem si na závodní trati užil další z povedených ročníků slavkovského triatlonu Austerlitz Man. Pozorně sleduji vyškovského atleta Sebastiana Hajzlera, který v uplynulém roce zaznamenal řadu pozoruhodných výkonů a výborný výkonnostní růst především ve skoku o tyči. Samozřejmě sleduji také nadějného slavkovského Marka Hrubého, který má obrovský potenciál ve vrhačských disciplínách.

2. Líbilo se mi gesto španělského triatlonisty Méntridy na závodě v Santanderu, kdy nevyužil omylu britského závodníka před sebou těsně v cílové rovince. Brit vrazil do hrazení a málem se tak připravil o jasný bronz. Méntrida si omylu všiml a nechal Teaglea doběhnout na třetím místě. A ještě si s ním těsně před cílem potřásl rukou. V cíli se jen krátce vyjádřil s tím, že je to samozřejmé, že Teagle byl celou dobu před ním a zasloužil si tak i skončit. Takový přístup se snažíme budovat i u našich atletů, a měl by být samozřejmý jak na sportovištích, tak i v osobní i pracovní rovině.

3. Letošní rok byl bohatý spíše na ty špatné zážitky, které mám ve zvyku ze vzpomínek vytěsňovat. Určitě tak budu vzpomínat na rodinné akce a výlety, a také na pár koncertů, které se mi podařilo ještě před lockdownem shlédnout.

4. Ze sportovních vrcholů nejvíce vyhlížím odložené Olympijské hry v Tokiu. Také se těším na halové mistrovství Evropy v atletice, které se bude konat v polské Toruni. V osobní rovině si přeji hlavně klid a možnost být s rodinou, pracovat a konečně se takřka po roce opět naplno věnovat atletickým tréninkům a závodům se slavkovskými atlety.