1. Jaký je Váš nejsilnější sportovní zážitek v roce 2020? Zaujal vás třeba nějaký sportovec z Vyškovska nebo s kořeny na Vyškovsku?

2. Setkal jste se s činem, který zůstal utajený, ale zasloužil by si cenu fair-play?

3. Jaký mimosportovní zážitek si budete připomínat?

4. Na který sportovní a osobní vrchol se těšíte v roce 2021?

Zdroj: Deník / Redakce

Jednota Orel Vyškov

starosta jednoty

1. Díky Covidu-19 se toho moc nestalo. Snad výborné výsledky Alexandra Čači, Jana Jakuba Čápa, Jana Donnebergra či fotbalistů mužů, kteří na turnaji O pohár kardinála Berana skončili na třetím místě. Turnaje ve florbalu se nedohrály a ani Orelská běžecká liga se nedoběhla. V chodeckém závodě „Rozchodíme Vyškov" a v Moravsko-Slovenském chodeckém poháru dosáhly skvělých výsledků Ivana Vranková, Čeněk Topor, Metoděj Krais, Anežka Halasová a Kristýna Dorazilová. Vyškovák, orel Jan Donnenberger z Univerzity Brno, mistr ČR ve skoku do výšky, byl námi navržen na sportovce Vyškova 2020.

2. Ne, jen jsem viděl na fb jak nějaký Portugalec, (tuším) na kterého byla písknutá penalta, šel za rozhodčím, že nebyl faluován, že si zakopl o svoji nohu. Všichni protihráči utíkali za ním a podávali mu ruku za férovost, to se v naší lize nikdy nestane…

3. Mimosportovní zážitek je každoroční setkání v Křenovicích s politickými vězni. S dnes už zesnulým Bohumilem Robešem je vždy organizuje Marie Zvěřinová za spoluúčastí vzácných politiků z KDU-ČSL Ladislava Šustra, J. Klaška, Miholy.

4. Snad už Covid-19 odejde a my otevřeme všechny sportovní areály a všechny sportovní akce se opět rozeběhnou. Orlíkům se už stýská po pravidelným trénováním.

Zdroj: Deník / Redakce

BC Ponětovice (kulečník), bydliště Křenovice

mistr republiky

1. Letos se hrálo jen jedno mistrovství republiky na velkém stole. Jednalo se o disciplínu kádr a proběhla v Porubě. Tam jsem dokázal zvítězit. Tohoto mistrovského titulu si obrovsky vážím a o to víc, že se této disciplíně více než čtyři roky nevěnuji a přesto jsem vyhrál. Na Vyškovsku máme spoustu výborných sportovců, ale chtěl bych vyzdvihnout futsalistu Jana Homolu, který pochází z Dražovic a již několik let žije v Praze a je kapitánem Slávie. S Honzou jsem spolužák a dokonce jsme oba v Praze po škole žili a objevovali svoje sportovní limity.

2. Takových je nespočet. Zdůrazním jeden, a to je opět v kulečníkovém světě. Spousta hráčů hraje ve veřejných hernách, které spadají systémově pod vládní nařízení, a tak hráči při uzavření těchto heren nemohou ani trénovat. Jsou ovšem i soukromé herny nebo kulečníky v domácnosti, kam byli tito hráči pozváni, i když je to konkurence, aby mohli trénovat a zlepšovat se. Toto vypůjčení prostorů se však neděje jen v kulečníku, ale také v ostatních sportech, a to je velmi důležité.

3. Jedná se především o profesní zážitky s kolegy a dále o zážitky s přáteli, kteří mě dokáží rozptýlit. Rád a hodně cestuji, nicméně letos se to moc nedařilo. Podnikl jsem týdenní tréninkový kulečníkový kurz ve Španělsku, který byl zároveň i dovolenou a skvělým životním zážitkem.

4. Bohužel stále nevíme, jak bude naše kulečníková sezona vypadat, a tak se v podstatě těším na kterýkoliv turnaj, který se bude moci konat. Můj osobní vrchol se týká v této době spíše překonávání limitů. Jsem nadšenec do běhání a chtěl bych překonat 3500 kilometrů běhu za celý rok.

Zdroj: Deník / Redakce

MFK Vyškov (fotbal)

kapitán mužstva

1. Těch sportovních zážitků moc nebylo díky situaci s covidem. Ale určitě jsem byl moc rád, jak se naše mužstvo v podzimní části prezentovalo. Za jednotlivce rozhodně musím zmínit Milana Petrželu. A věřím, ze překoná rekord v počtu startu v první fotbalové lize.

2. Na nic si nevzpomínám.

3. Domácí výuku dětí, to byla velká zkouška pro všechny zúčastněné.

4. Já si jen přeji, ať se začne normálně sportovat.