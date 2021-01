1. Jaký je Váš nejsilnější sportovní zážitek v roce 2020? Zaujal vás třeba nějaký sportovec z Vyškovska nebo s kořeny na Vyškovsku?

2. Setkal jste se s činem, který zůstal utajený, ale zasloužil by si cenu fair-play?

3. Jaký mimosportovní zážitek si budete připomínat?

4. Na který sportovní a osobní vrchol se těšíte v roce 2021?

Zdroj: Deník / Redakce

SK Trasko Vyškov (mod. gymnastika)

předsedkyně klubu, trenérka

1. Nejsilnějším a zároveň jediným sportovním zážitkem v roce 2020 bylo mistrovství České republiky v juniorské a seniorské kategorii na konci září. Snad jen to, že poprvé oddíl SK TRASKO měl zastoupení i v nejvyšší mistrovské seniorské kategorii.

2. Asi v této nelehké době mě potěšilo, že řada sportovců pomáhala i v jiných oblastech života. Například z našeho oddílu se zapojila do charitativní akce Daruj hračku naše současná juniorská reprezentantka Pavlína Klempířová.

3. Tato doba je velmi zvláštní. Na jednu stranu nás nutí se méně setkávat, na duhou stranu budu na toto období vzpomínat jako na čas, který mi umožnil být více s rodinou.

4. Nejvíce se těším, až se zase budeme potkávat v tělocvičně a doufám, že naše dvě juniorské závodnice budou startovat na mistrovství Evropy v červnu 2021.

SK Slavkov u Brna (fotbal)

trenér mužstva

1. Nejsilnější? Nevím, v tomto stavu, kdy se v podstatě zakázalo sportovat, asi žádný. Svými výkony mě mile překvapil Milan Petržela a výsledky futsalového Amoru Kloboučky Vyškov po postupu do druhé futsalové ligy. Moc dobrá práce mého kamaráda Ladě Štrublíka.

2. V minulém roce si na nic vyýimečného, co by si cenu fair-play zasloužilo, nevzpomenu.

3. Určitě zvelebování naší fotbalové kabiny. Dostala „nový vnitřní kabát“. Vše děláno formou brigád, kterých se účastnil v podstatě kompletní kádr A mužstva a bylo tam hodně legrace.

4. Sportovní vrchol je spíše přání, povolit znova sport v amatérských soutěžích. Osobní je taky vcelku jasné, aby mě, celé mé rodině, všem známým a kamarádům sloužilo zdraví.

SK Slavia Praha (futsal)

kapitán prvoligového mužstva

1. Nejsilnější začátek je určitě postup futsalové reprezentace na mistrovství světa, které se bude konat v Litvě. Sportovce budu jmenovat dva, jejichž cestu znám už od mládí. Ondřeje Hošeka, hráče kulečníku, mistra republiky, za svoji kariéru a jak se už prosazuje i na evropské scéně. Potichu sbírá úspěch za úspěchem. Má můj respekt. Druhý je Michal Jeřábek, fotbalista SK Líšeň. Z Vyškova se vypracoval k jednomu z nejdůležitějších hráčů druholigového klubu. Na hřišti dříč a bojovník. Když bude mít štěstí, bude hrát i soutěž nejvyšší.

2. Z hlavy mě žádný takový moment nenapadá. Ale co vím jistě, že od roku 2021 takových momentů uvidíme více a více. Lidi i sportovci k sobě budou pokornější. Budou si vážit, že mohou dělat, co je baví a naplňuje. Věřím tomu, že po této těžké době se k sobě budeme chovat lépe.

3. Nejvíc, co můžete člověku dát, je váš čas. Takže určitě si připomenu chvíle strávené s lidmi, které miluji.

4. Těším se na každý trénink a zápas. Na podzim se koná zmiňované futsalové mistrovství světa, kdybych se dostal do konečné nominace, tak by to pro mě byl asi vrchol nejen roku, ale celé kariéry.