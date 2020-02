Vyškovský odchovanec a stále občan Vyškova Müller přidal ke svým mnoha titulům mistra republiky další za vítězství v šampionátu trojic. Mužský tým kuželkářů v loňském roce vrátil do města nejvyšší českou soutěž. Po třinácti letech.

V hlasování fanoušků získala nejvíc sympatií mladá talentovaná plavkyně Eliška Veselá, která ve své věkové kategorii do deseti let patří do absolutní české špičky. V kolektivech u sportovních příznivců nejvíc bodovalo družstvo žen atletického klubu AHA. Vyškovská děvčata vyhrála svoji skupinu druhé ligy.

VÝSLEDKY ANKETY SPORTOVEC VYŠKOVA 2019

NEJOBLÍBENĚJŠÍ SPORTOVEC

(hlasování sportovní veřejnosti)



JEDNOTLIVCI:



- 1. Eliška Veselá (plavání - Klub plaveckých sportů Vyškov) 634 bodů

2 x 1., 2. a 3. místo na letním a 2 x 1. a 2. na zimním Poháru Moravy 10ti letého žactva na 50, 100, 200 m polohový závod, znak a motýl, nejvyšší soutěže v rámci ČR v kat. žákyň



- 2. Mario Hajzler (atletika - AK AHA Vyškov) 591 bodů

2. na MČR v hale, 5. na MČR, 2. MMaS v hale, 2. na MČR vše ve skoku o tyči, 2. na MMaS v halovém víceboji, 1. na Mistrovství Jihomoravské kraje družstev v kat. st. žáků



- 3. Michaela Horváthová (atletika – AK Olymp Brno) 519 bodů

4. na MČR žen v hale, 4. na MČR žen do 22 let, 1. na MČR a splnění limitu na Evropský olympijský festival mládeže, 2. na MČR v hale v kat. dorostenek, 1. v EP klubů, 2. na mezistátním utkání ČR-Maďarsko-Slovensko-Slovinsko, 1. na MČR družstev juniorek, vše ve skoku do výšky



- 4. Tereza Cibulková (sport. lezení – TJ Pustiměř) 370 bodů

21. na MS, 5. příčka ve světovém rankingu, 1. na MČR v lezení na rychlost, reprezentantka v kat. juniorek, 3. na MČR v olympijském šplhu na laně v kat. žen



- 5. Michaela Paludová (mod. gymnastika – SK Trasko Vyškov) 304 bodů

členka reprezentačního družstva společné skladby juniorek, 18. na ME, 1. členka v historii oddílu, která se zúčastnila tak vrcholové akce v moderní gymnastice



- 6. Dana Hyláková (triatlon – individuální) 244 bodů

25. na MS ve Sprint triatlonu, 30. na MS v Olympijském triatlonu, 3. na ME ve Sprint triatlonu, 17. na ME v Olympijském triatlonu, 1. v ČP, 1. na MČR ve Sprint triatlonu v kat. žen 55 – 59 let



- 7. Jolana Šubová (judo – TJ Sokol Dědice) 233 bodů

2. na MČR, 1. na Přeboru ČOS, medailistka mezinárodních turnajů v kat. ml. žákyň



- 8. Markéta Urbancová (mod. gymnastika – SK Trasko Vyškov) 213 bodů

1. na MČR ve víceboji, 1. místo MČR sestava s obručí, 3. místo MČR sestava se stuhou v kategorii dorostenek



- 9. Martin Kovář (rugby – JIMI RC Vyškov) 198 bodů

kapitán extraligového „A“ mužstva, 5. v extralize, nejvíce bodující hráč, reprezentant ČR v kat. mužů



- 10. Martin Müller (nohejbal – MNK SG Modřice) 196 bodů

1. na MČR trojic, 2. v extralize družstev, 1. na mezinárodním turnaji trojic Austin Cup Vsetín, 8. v anketě Nohejbalista roku ČR v kat. mužů

SPORTOVNÍ KOLEKTIVY



- 1. Atletický klub AHA Vyškov – ženy 971 bodů

1. v II. lize, skupině E, 4. v barážové soutěži o postup do I. ligy



- 2. SK Trasko Vyškov – moderní gymnastika – juniorky 701 bodů

1. na MČR dvojic a trojic, 2. v Oblastním přeboru Jihomoravské soutěžní oblasti



- 3. Basketbalový klub Vyškov – juniorky U19 638 bodů

1. v nadregionální soutěži, z kvalifikace postoupily do celostátní ligy, pro Vyškov to je ligová účast po 50 letech, po podzimní části soutěže 5. ve skupině C



- 4. JIMI Rugby Club Vyškov – muži A 610 bodů

5. v extralize, 6 reprezentantů ČR



- 5. Kuželkářský klub Vyškov – muži A 416 bodů

1. v 2. kuželkářské lize, úspěšný postup po 13 letech do 1. ligy, po podzimní části jsou na 6. místě nejvyšší soutěže v rámci ČR

SPORTOVNÍ OSOBNOSTI VYŠKOVA



Radoslav Kala - za celoživotní sportovní a trenérskou činnost

TRENÉR ROKU 2019

(bez pořadí)



Vendula Dudová (atletika Orel Vyškov)

Jaroslav Beránek (Basketbalový klub Vyškov)

Tomáš Karásek (Volejbal Vyškov)

SPORTOVEC VYŠKOVA 2019

(hlavní kategorie, o pořadí rozhodla odborná komise)



JEDNOTLIVCI:



- 1. Martin Müller (nohejbal – MNK SG Modřice) 13 bodů

několikanásobný medailista a vítěz této ankety, 1. na MČR trojic, 2. v extralize družstev, 1. na mezinárodním turnaji trojic Austin Cup Vsetín, 8. v anketě Nohejbalista roku ČR v kat. mužů



- 2. Michaela Horváthová (atletika – AK Olymp Brno) 12 bodů

nováček v této anketě, odchovankyně vyškovské atletiky, 4. na MČR žen v hale, 4. na MČR žen do 22 let, 1. na MČR a splnění limitu na Evropský olympijský festival mládeže, 2. na MČR v hale v kat. dorostenek, 1. v EP klubů, 2. na mezistátním utkání ČR-Maďarsko-Slovensko-Slovinsko, 1. na MČR družstev juniorek, vše ve skoku do výšky



- 3. Martin Kovář (rugby – JIMI RC Vyškov) 10 bodů

několikanásobný medailista a vítěz této ankety, kapitán extraligového „A“ mužstva, 5. v extralize, nejvíce bodující hráč, reprezentant ČR v kat. mužů

SPORTOVNÍ KOLEKTIVY



- 1. Kuželkářský klub Vyškov – muži A 15 bodů

1. v 2. kuželkářské lize, úspěšný postup po 13 letech do 1. ligy, po podzimní části jsou na 6. místě nejvyšší soutěže v rámci ČR



- 2. Městský fotbalový klub Vyškov - muži A 13 bodů

5. v Moravskoslezské fotbalové lize, 3. nejvyšší soutěž v rámci ČR



- 3. JIMI Rugby Club Vyškov – muži A 12 bodů

5. v extralize, 6 reprezentantů ČR