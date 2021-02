I tento obvykle slavnostní akt se musel současné epidemiologické situaci přizpůsobit. V sále Sokolského domu u předání cen chyběli diváci. Pro ně pořadatelé - galavečer město pořádá ve spolupráci s agenturou SPORT ACTION - připravili premiérový přímý přenos prostřednictvím internetové stránky youtu.be.

Jako každoročně měl i devatenáctý ročník ankety dvě hlavní části. Z nominací sportovních jednot, klubů a oddílů zvolila sportovní veřejnost nejoblíbenější sportovce a odborná komise pak vybrala nejlepší sportovce. V kategorii jednotlivců došly obě části ankety k vzácné shodě. Anketní „double“ získal tyčkař AK AHA Sebastian Hajzler. Rozhodly zřejmě jeho loňské dva celostátní tituly mistra republiky. V jednotlivcích vyhrál juniorský šampionát ve skoku o tyči v barvách mateřského klubu, v družstvech k němu jako „host“ výrazně pomohl juniorům Univerzity Brno. Hajzler tak na pomyslném fanouškovském trůnu vystřídal talentovanou plavkyni Elišku Veselou a na odborném nohejbalistu Martina Müllera. Pro diplomy a ceny si dokulhal s berlou.

„Už docela dlouho mě trápila únavová zlomenina zánártní kůstky. Ke konci roku to už byly docela velké problémy. Naštěstí jsme brzy zjistili o co se jedná. Teď se moc trénovat nedá, tak mně ten tréninkový výpadek snad nebude moc chybět a rychle manko dohoním. Vypadá to tak ještě na týden, ale halová sezona už je asi pryč. Doufám, že na letní už budu úplně fit. Jaký bude její vrchol a jaké limity chci překonat, to dopředu nechci moc říkat, protože mám zkušenost, že pak se to nepovede,“ nechtěl letos dvacetiletý atlet pokoušet sportovní štestíčko. Dá se ale předpokládat, že vrcholem by mělo být juniorské mistrovství České republiky. Jako bonus pak převzal i cenu fanoušků v hlasování agentury SPORT ACTION.

V kategorii kolektivů se veřejnosti nejvíce zamlouvaly výsledky Hajzlerových kolegyň, juniorek AHA Vyškov, čtvrtého nejlepšího družstva Moravy a Slezska. Titul zůstal doma, loni vyhrály ženy AHA. Mezi kolektivy pak v hlavní části ankety vyhráli futsalisté Amoru Kloboučky Vyškov. Odborná komise ocenila jejich druhé místo ve druhé nejvyšší české soutěži. „Amoři“ převzali „štafetu“ od prvoligových kuželkářů.

„Sloučení dvou nejúspěšnějších týmů okresu Vyškov klubu určitě prospělo. Loni jsme byli ve druhé lize druzí, a tak nás moc mrzí, že nový ročník vůbec nezačal,“ naznačila opora týmu Pavel Tichý, že mužstvo pomýšlelo na příčku nejvyšší.

Slavnostního aktu v Sokolském domě se zúčastnili představitelé města, kteří předali diplomy a ceny i třem trenérům roku a do síně sportovní slávy byla uvedena ragbyová legenda Miloš Michálek.

„Průběh dnešního večera jasně potvrdil, že jsme udělali dobře, když jsme se rozhodli i touto formou slavnostní vyhlášení pořádat i při těch velkých omezeních. Atmosféra tady byla nádherná. A já chci všem oceněným, ale i všem rodičům, trenérům a všem, kteří tvoří sport ve Vyškově, poděkovat. A ujistit je, že za jejich vzornou reprezentaci jsme na ně hrdí. Mohu jim za to slíbit, že na naše sportovce rozhodně nezapomínáme a budeme je nadále podporovat. Město plánuje velké investiční akce a jsou v nich i ty sportovní,“ zdůraznil starosta města Vyškova Karel Jurka.