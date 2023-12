Na konci roku 2023 dává Vyškovský deník Rovnost možnost sportovcům, sportovním činovníkům i fanouškům stručně se v minianketě ohlédnout za starým rokem a „vyzvat“ ten nový.

Ilustrační. | Foto: Michal Málek

1. Jaký sportovní „dárek“ Vám udělal největší radost v uplynulém roce, jaký v osobním životě?

2. Co v těchto „kategoriích“ očekáváte od toho nového 2024?

3. Co si myslíte, že vašeho klubu Vyškovský deník Rovnost v roce 2023 důležitého nezaznamenal a co by neměl přehlédnout v novém?

Ondřej Šišma, předseda výkonného výboru OFS Vyškov.Zdroj: Deník / Zdeněk VlachONDŘEJ ŠIŠMA

OFS Vyškov, fotbal

předseda svazu

1. Největším sportovním dárkem je samozřejmě postup fotbalového národního týmu na EURO 2024 do Německa. Každý to bral jako hotovou věc, ale nakonec z toho bylo drama až do konce. Pro celý fotbal by byl nepostup velký problém, a to nejen po stránce finanční. Velkou radost mi také dělají vyškovští fotbalisté ve druhé fotbalové lize a celkově jsem rád, že okresní fotbal netrápí výrazný úbytek klubů. To si člověk říká, že to stále má smysl. Co se týká osobního života, tak mě může těšit zdraví mých dětí. Hmotné dárky už nějak moc neřeším.

2. V příštím roce nás čeká několik velkých akcí. Největší událostí pro mě bude fotbalové EURO v Německu, kde věřím, že dokážeme minimálně postoupit ze základní skupiny. Také nesmím zapomenout Letní olympijské hry v Paříži, kde budu držet také palce našim sportovcům. Samozřejmě všem nejen vyškovským sportovcům přeji mnoho úspěchů v roce 2024.

3. Vyškovský deník čtu pravidelně v digitální formě. Myslím, že poskytuje dostatek informací, ale přece jen by se mi líbilo, kdyby každý týden vyšel malý článek o okresním fotbale. Takový souhrn, abychom i okresní fotbal lidem více přiblížili. Možná v tištěném vydání něco více vychází, ale v digitální formě jsem nic takového nenašel.