Na konci roku 2023 dává Vyškovský deník Rovnost možnost sportovcům, sportovním činovníkům i fanouškům stručně se v minianketě ohlédnout za starým rokem a „vyzvat“ ten nový.

Ilustrační. | Foto: AK AHA Vyškov

1. Jaký sportovní „dárek“ Vám udělal největší radost v uplynulém roce, jaký v osobním životě?

2. Co v těchto „kategoriích“ očekáváte od toho nového 2024?

3. Co si myslíte, že z vašeho klubu Vyškovský deník Rovnost v roce 2023 důležitého nezaznamenal a co by neměl přehlédnout v novém?

Jiří HajzlerZdroj: archiv DeníkuJIŘÍ HAJZLER

Atletický klub AHA Vyškov

Trenér

1. Největší sportovní dárek mi udělala tréninková skupina atletů AHA Vyškov, kteří zúročili svoji dlouholetou tréninkovou píli a práci trenérů ve výborných sportovních výsledcích. Těm kraluje desáté místo Maria Hajzlera na Mistrovství Evropy juniorů v Jeruzalému, bronz z mezistátního utkání a tři republikové medaile. Osobní život je spjatý také se sportem, jsem rád, že i v této složité době se nám podařilo, i díky zmiňovaným skvělým výsledkům generace atletů, obhájit pro Vyškov Sportovní středisko atletika. Velmi stěžejní moment, s kterým souvisí celý systém fungování klubu.

2. Očekávání nemám žádná. Je to pohyb na „tenkém ledě“. Sportovní výsledky jsou vždy podloženy soustavnou tréninkovou prací, k tomu je třeba především zdraví a alespoň základní tréninkové podmínky, souvisí s tím i základní finanční zabezpečení, což je další kapitola. Přeji tedy všem sportovcům a jejich podporovatelům, také fanouškům-čtenářům Deníku, hodně zdraví a spokojenosti. Potom lze soustavně trénovat a je naděje, že se dostaví i radost ze sportovních výsledků. Konkurence je ohromná.

3. Máme v klubu i další skvělé atlety a trenéry, rád bych, aby i oni byli zmíněni, jsou to skvělí sportovci a měli by být vzory těm nejmenším sportovcům. Jsou to atletky - běžkyně Sabina Fiantová a Michaela Vylamová, chodkyně Anežka Halasová, dále kluci Kryštof Vintera, Jakub Derka, Michal Derka a Sebastian Hajzler. Uvedení atleti jsou účastníci mistrovství republiky v roce 2023, či reprezentanti ČR. V atletice již samotná účast na MČR není zdaleka jednoduchá záležitost. O to větší radost z dosažených výsledků potom společně máme.