Na konci roku 2023 dává Vyškovský deník Rovnost možnost sportovcům, sportovním činovníkům i fanouškům stručně se v minianketě ohlédnout za starým rokem a „vyzvat“ ten nový.

V druholigovém finále nohejbalisté Holubic (modří) porazili Karlovy Vary B 5:0 a zajistili si postup do I. ligy. | Foto: Marek Žitňák

1. Jaký sportovní „dárek“ Vám udělal největší radost v uplynulém roce, jaký v osobním životě?

2. Co v těchto „kategoriích“ očekáváte od toho nového 2024?

3. Co si myslíte, že z vašeho klubu Vyškovský deník Rovnost v roce 2023 důležitého nezaznamenal a co by neměl přehlédnout v novém?

Roman Dlabka_denik-630R.U.M. Holubice.Zdroj: Deník/VLP ExternistaROMAN DLABKA

R.U.M. NK Holubice, nohejbal

vedoucí oddílu

1. Největší radost mě udělal historický postup A mužstva do 1. ligy v nohejbale a synův devátý titul mistra České republiky v nohejbale, to je můj největší sportovní dárek. V osobním životě mě dělá radost rodina, kamarádi a všichni pohodoví lidé.

2. Od roku 2024 moc neočekávám, uvidíme co přinese. Každopádně půjdeme těm nejlepším sportovním výsledkům naproti. Bude to pro nohejbal v Holubicích asi velice těžký rok. První liga bude o mnoho náročnější soutěž než druhá, ale jsme připraveni se porvat o co nejlepší umístění .

3. Vyškovský deník Rovnost asi zaznamenal vše, co o našem klubu mohl napsat. A dík za to!