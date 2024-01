Na konci roku 2023 dává Vyškovský deník Rovnost možnost sportovcům, sportovním činovníkům i fanouškům stručně se v minianketě ohlédnout za starým rokem a „vyzvat“ ten nový.

1. Jaký sportovní „dárek“ Vám udělal největší radost v uplynulém roce, jaký v osobním životě?

2. Co v těchto „kategoriích“ očekáváte od toho nového 2024?

3. Co si myslíte, že z vašeho klubu Vyškovský deník Rovnost v roce 2023 důležitého nezaznamenal a co by neměl přehlédnout v novém?

Zbyněk Čížek, trenér a manažer prvoligových volejbalistů TJ Sokol Bučovice.Zdroj: Deník / Zdeněk VlachZBYNĚK ČÍŽEK

TJ Sokol Bučovice, volejbal

předseda oddílu, trenér A mužstva

1. Ve druhé části sezony 2023/2024 mně udělaly radost naše překvapivé výsledky v I. lize mužů. Vzhledem k radikálnímu omlazení našeho družstva, čtyři hráči mladší dvaceti let, z čehož dva až tři jsou vždy na hřišti, jsme postoupili z prvního místa tabulky moravské části do nadstavby play-off. V ní jsme dokázali dvakrát vyhrát - doma s Duklou Liberec a v našem nejlepším zápase podzimu v Českých Budějovicích 3:1 a vstoupit do odvetných části nadstavby za suverénem soutěže z Dobřichovic na celkovém druhém místě ze šesti týmů. V minulém roce jsem oslavil kulaté narozeniny a mám radost, že kromě rodiny si tuto událost nenechali ujít hráči, trenéři, funkcionáři a kamarádi, kteří volejbalem žijí jako já a sešlo se nás více než sto a opravdu jsem si to užil.

2. Rádi bychom vstoupili dobře hned 12. ledna do odvetných zápasů nadstavby, ale bohužel řeším čerstvé zranění klíčového smečaře hned na začátku ledna a vůbec netuším jak se s jeho absencí vypořádáme, popřípadě jestli někoho doplníme na soupisku. Také bychom chtěli přejít v play-off přes čtvrtfinále, které se letos hraje na tři vítězné zápasy.

3. Jsem nesmírně potěšen, že se nám v Bučovicích rozrostla mládežnická základna a zejména u děvčat. Za zmínku stojí to, že náš mladý smečař Matěj Polák se natolik výkonnostně posunul, že si ho všimli extraligové Beskydy a přestoupil do jejich kadetského týmu, kde pravidelně nastupuje.